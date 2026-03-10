李대통령 '외과시술 개혁'에…한병도 "당이 실력있는 집도의 될 것"

더불어민주당 한병도 원내대표는 10일 "국민의힘은 국가 위기를 정쟁에 활용하는 망동을 즉각 중단하고 민생 경제 안정에 협조하시길 바란다"고 말했다.



한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "이재명 대통령께서 최전선에 나서 국민 안정과 경제 안정에 노력하고 있는데 국민의힘은 땜질식이니 정치쇼니 하며 폄하하기에 급급하다"며 이같이 촉구했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "국가적 비상사태에 국력을 모으지는 못할망정 정치적 이득을 위해 국민 공포와 시장 불안정을 키우는 고약한 행태"라고 비판했다.



이어 "당정청(민주당·정부·청와대)은 중동 위기 극복을 위해 비상한 각오로 가용한 모든 수단을 총동원하겠다"며 "민주당과 정부는 유가 상승으로 인한 물가 부담을 최소화할 수 있게 철저한 대비책을 마련하고 시행하도록 하겠다"고 덧붙였다.



이 대통령이 SNS 글을 통해 '외과시술' 방식을 통한 현실적·실질적 개혁 원칙을 강조한 것에 대해선 "민주당은 실력 있는 개혁의 집도의가 되겠다"고 강조했다.



그러면서 "민주당은 백가쟁명보다 집단지성으로 한 사람의 열 걸음보다 열 사람의 한 걸음으로 사회 대개혁을 완수하도록 하겠다"고 약속했다.

