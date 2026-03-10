“소문 안 좋게 났다”…성시경, 유튜브 광고 안 붙는 이유

가수 성시경이 자신의 유튜브 콘텐츠에 광고가 많지 않은 이유를 직접 설명했다.

성시경은 지난 7일 게재된 유튜브 채널 ‘고추와사비’의 영상 ‘【하지메맛있대】“성시경”형님과 단둘이 술 한잔. 찐 미식왕 “성식영”등판!! (KOR/JP sub)’에 출연해 맛집을 소개하는 기준과 광고 협찬에 대한 생각을 밝혔다.

‘【하지메맛있대】“성시경”형님과 단둘이 술 한잔. 찐 미식왕 “성식영”등판!! ((KOR/JPN sub)’ 영상 캡처. 고추와사비

그는 “지금까지 3년 됐나?”며 자신이 소개하는 식당 대부분이 이전부터 알고 있던 곳이라고 말했다.

이어 “내가 맛있었던 기억이 있는 집들을 소개하니까 돈을 받지 않았다”며 “만약 가게 소개로 비용을 받기 시작했다면 지금 돈이 더 많을 것”이라고 덧붙였다.

광고 협찬과 관련해서도 솔직한 입 장을 밝혔다. 그는 “우리 유튜브처럼 광고가 없는 유튜브 채널도 드물 것”이라고 밝혔다. 성시경은 광고를 하고 싶지 않은 건 아니지만, 맛이 없다고 느끼는 음식은 소개하기 어렵다는 입장을 밝혔다.

성시경은 콘텐츠에 등장하는 식당을 고르는 과정에 대해서도 신중함을 강조했다. 그는 “광고주들에게 소문이 안 좋게 났다”며 “저 XX 안 해준다”고 말했다. 그런데도 그는 자신이 좋다고 먹고 소개하려면 심사숙고해서 고를 수밖에 없다고. 그는 “그렇게 하다보니 맛집들만 가게 되더라”고 전했다.

이날 성시경과 다케다히로미츠는 술 한잔을 곁들이며 가게에서 대화를 나눴다. 특히 한국의 식당을 소개한 다케다에게 성시경은 “고맙고, 잘 됐으면 좋겠다”고 감사인사를 전했다.

성시경은 “한국인인 나도 힘든데 얼마나 힘들겠냐”라며 “저도 일본에서 고생하고 열심히 하고 있지만, 일본 사람이 얼마나 뭉클하겠어, 그런 마음이랄까”라고 공감했다.

한편 성시경은 개인 유튜브 채널을 통해 먹방과 요리, 음악 등 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

