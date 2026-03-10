이성미, 암 투병 박미선 동병상련 "해줄 수 있는 게 없어"

코미디언 이성미가 박미선의 암 투병 소식을 접했을 당시 심정을 전했다.

9일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 이성미가 게스트로 출연했다.

방송에서 이성미는 유방암 투병에 대해 고백했다.

그는 "방송하다 어느 날 날 두고 회의를 하더라. 정기 검진만 해주기로 했는데, 암이 발견되니까 조직 검사를 해줘야 하나 회의하더라"고 떠올렸다.

이성미는 "막내가 12살 때였는데, 엄마가 12살에 돌아가시지 않았냐. 암으로 죽는 엄마가 어떤지를 아니까 애한테 얘기를 못하겠더라"고 했다.

이성미는 "마취하면 못 깨어날 수도 있단 생각이 들어서 편지를 썼다. 유서 같은 거더. 통장 비밀번호도 적었다"라며 "눈 뜨고 그게 적힌 편지부터 찢었다"라고 했다.

유방암 투병 생활을 한 박미선에 대한 진심도 전했다. 이영자는 "언니는 암 경험자이지 않냐. 박미선 언니가 그랬을 때 미선 언니 입으로 들었냐"라고 묻자, 이성미는 "미선이 입으로 들었다"고 답했다.

이어 "내가 아픈 거하고 후배가 아픈 건 또 다르다. 내가 아픈 건 내가 견디면 되고 이기면 되는데, 후배가 아픈 건 해줄 수 있는 게 없더라"고 털어놨다.

이성미는 "내가 암에 걸려 보니까 말로 위안한다고 잘못하면 상처가 된다. 그러니 할 말이 없다"고 말했다. 이어 "더 잘해주고 싶어도 그 사람이 불편하면 안 되니까"라고 덧붙였다.

투병 시절도 떠올렸다. 이성미는 "다들 그렇게 즙을 가져다주더라. 그거 먹다가 죽겠더라"라면서도 "아픈 사람한테는 말이 필요 없다. 툭툭 한 번 쳐주고 '파이팅' 하는 게 낫다"고 전했다.

이성미는 "미선이한테는 문자를 자주 한다. 자주 만난다"고 말했다. 이영자가 "미선 언니가 난 오지 말라고 하던데"라고 하자 이성미는 "넌 와서 많이 먹으니까"라고 말해 웃음을 안겼다.

