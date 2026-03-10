‘계약형 필수의사제’, 경북 의료 공백 구원투수 될까?

경북도가 보건복지부의 계약형 지역필수의사제 시범사업 공모에 선정돼 지역 의료공백을 줄이는 전환점을 마련했다.

10일 도에 따르면 계약형 지역필수의사제는 전문의가 지역 내 종합병원 이상의 의료기관에서 필수과목을 진료하며 일정기간 근무하도록 계약을 체결하고 지역근무수당과 정주 여건을 지원한다.

사진=연합뉴스

경북은 전국 최대 면적을 차지하지만 인구 1000명당 의사 수는 1.4명에 불과해 대표적인 의료 취약지로 손꼽힌다. 도는 올해 하반기부터 포항·김천·안동의료원과 권역책임의료기관인 칠곡경북대학교병원, 민간거점병원인 안동병원·구미차병원·포항세명기독병원·동국대경주병원 등 8개 의료기관에 계약형 지역의사 20명을 채용할 수 있도록 돕는다.

채용 인력은 응급의학과를 중심으로 내과와 외과, 신경과, 신경외과, 산부인과, 소아청소년과로 구성해 필수의료 사각시대를 줄인다. 도는 올해부터 5년간 총사업비 53억원을 투입해 필수의료 전문의에게 월 400만원의 지역근무수당을 지원한다.

전국 최대 의료 취약지라는 특성을 고려해 다른 지역과 차별화된 생활 밀착형 정주 패키지를 마련한다는 계획도 세웠다.

김호섭 도 복지건강국장은 “지역필수의사제는 단순히 의사 배치를 넘어 지역 의료 공급 체계를 재설계하는 구조적 혁신”이라며 “경북에서 추진하는 지역필수의사제가 지역 의료 공백 해소에 기여할 수 있도록 사업을 추진하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지