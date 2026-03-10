호텔롯데, 운영자회사 ‘롯데HM’ 설립…위탁운영 경쟁 본격화

호텔롯데가 호텔 운영 전담 자회사를 설립해 위탁운영 사업 확대에 나서면서 국내 호텔 위탁운영 시장이 활성화될지 주목된다.

10일 업계에 따르면 호텔롯데는 호텔 운영 전문성을 강화하기 위해 최근 호텔 운영 전담 자회사 ‘롯데HM(Hospitality Management)’을 설립했다. 호텔롯데는 자산 경량화 전략에 따라 위탁운영 호텔을 확대하는 전략을 추구하는 가운데 호텔 운영에 특화된 전문 조직을 구축, 서비스 품질과 운영 경쟁력을 높이기 위해 롯데HM을 출범시켰다고 설명했다.

롯데호텔 본점 전경. 사진=호텔롯데

호텔롯데는 국내에서는 ‘롯데호텔앤리조트 김해’와 ‘L7 충장 바이 롯데호텔’ 등 2곳, 해외에선 ‘롯데시티호텔 타슈켄트 팰리스’(우즈베키스탄), ‘롯데호텔 양곤’(미얀마) 등 5곳을 각각 위탁운영 중이다.

초대 롯데HM 대표이사는 이종환 전 롯데호텔 글로벌본부장이 선임됐다. 이 신임 대표는 롯데호텔에서 기획과 신사업 전략을 담당해 온 호텔 사업전략 전문가다.

이번 자회사 설립의 핵심은 역할 분리를 통한 전문성 강화다. 롯데호텔앤리조트는 위탁호텔 부문에서 브랜드 전략과 자산 관리에 집중하고, 롯데HM은 인력 운영과 시스템 구축, 마케팅 등 호텔 운영 전반을 전담한다.

미국 뉴욕 맨해튼 ‘롯데뉴욕팰리스’ 호텔 전경. 사진=호텔롯데

특히 롯데HM은 인력 운영, 시스템 구축, 마케팅 등 다양한 영역에서 롯데호텔앤리조트가 축적한 노하우를 기반으로 위탁운영 경쟁력을 보여주겠다는 전략이다. 호텔 자산을 보유한 파트너사들은 롯데HM에 운영을 맡기면 롯데HM을 통해 롯데호텔리조트의 브랜드와 글로벌 네트워크, 구매·운영 인프라를 활용할 수 있게 된다. 롯데HM은 이달 리브랜딩되는 ‘L7 광명’의 운영을 맡는 것을 시작으로 위탁운영 호텔을 확대해 나갈 계획이다.

호텔롯데 관계자는 “호텔 운영 전반을 전담하는 자회사를 바탕으로 현장 중심의 운영 노하우를 체계적으로 축적해 나갈 것”이라며 “호텔별 특성과 지역 특성에 맞는운영 전략으로 고객 만족도를 높이고 호텔 운영의 완성도를 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지