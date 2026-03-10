트럼프, 이란 모즈타바 승계에 "큰 실수…지속될지 모르겠다"

도널드 트럼프 미 대통령은 9일(현지시간) 이란이 사망한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 후계자로 그의 차남인 모즈타바 하메네이를 선출한 데 대해 "큰 실수"라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 미 NBC방송과의 통화에서 모즈타바의 이란 최고지도자 선출에 대해 "그들이 큰 실수를 했다고 생각한다"며 "그것이 지속될지 모르겠다"고 말했다.



트럼프 대통령은 이에 앞서 미 일간 뉴욕포스트와의 통화에서도 이와 관련한 미국의 대응 계획 질문에 "말하지 않겠다. 나는 그가 마음에 들지 않는다(I'm not happy with him)"고 답했다.



앞서 트럼프 대통령은 전날 모즈타바의 최고지도자직 승계가 발표되기 전에 이뤄진 ABC 방송 인터뷰에서 "우리의 승인을 받지 않으면 그(이란의 새 최고지도자)는 오래가지 못할 것"이라고 언급한 바 있다.



트럼프 대통령은 지난 3일에 "(이란에서) 지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다"라고 강경 발언을 내놓기도 했다.



이 같은 발언을 두고 미군과 이스라엘군이 2대(代)에 걸친 이란 최고지도자 축출 작전에 돌입하는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.



또한 트럼프 대통령은 지난 5일 미 인터넷매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서 모즈타바에 대해 "하메네이의 아들은 경량급"이라며 "하메네이의 아들은 받아들일 수 없다"고 말하기도 했다.



트럼프 대통령이 모즈타바가 최고지도자로 정식 선출된 이후에도 부정적 인식을 재확인하며 '지속성' 문제를 거론함에 따라, 미군과 이스라엘군이 이란의 새 최고 지도자마저 제거하기 위한 이른바 '참수작전'에 나설지 여부가 주목된다.



전날 이란 전문가회의는 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바를 전날 차기 최고지도자로 선출했다.



한편 트럼프 대통령은 이란내 '농축 우라늄 확보'를 전제로 한 지상군 투입 가능성을 현재로선 고려하지 않고 있다고 이날 말했다.



트럼프 대통령은 미국이 농축 우라늄 확보를 위해 특수부대를 이란에 투입하는 방안을 검토 중이라는 언론 보도에 대해 "우리는 그 문제에 대해 아무런 결정도 내리지 않았다. 아직 그 단계 근처에 가지도 않았다"라고 답했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지