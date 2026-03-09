국힘 전원 ‘절윤’ 선언… “尹 복귀 명확히 반대”

6·3 지방선거를 앞두고 당의 노선 방향을 둘러싼 갈등을 거듭해왔던 국민의힘이 9일 당 소속 의원 107명 전원 명의로 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 단절)’과 ‘윤 어게인’ 반대 등의 내용을 담은 결의문을 채택했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 9일 서울 여의도 국회에서 의원총회를 마치고 '윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대한다'는 내용의 결의문 낭독을 하고 있다. 뉴시스

국민의힘은 이날 오후 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 발표한 결의문에서 “잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다”며 “윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다”고 밝혔다. 윤 어게인 세력과 함께 하지 않겠다는 의지를 분명히 한 것이다.



국민의힘은 또 “당내 구성원 간 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 발언을 중단하고 대통합에 나서겠다”며 “당의 전열을 흐트러뜨리고, 당을 과거의 프레임에 옭아매는 일체의 언행을 끊어내겠다”고 강조했다. 그러면서 “결코 과거로 되돌아갈 수 없다. 국민의힘은 다시 태어난다는 자세로 국민과 함께 결연히 미래로 전진하겠다”고 했다. 당의 노선 변경 필요성을 강조하며 후보 등록을 거부한 오세훈 서울시장과 당내 개혁파의 요구가 상당 부분 수용된 셈이다. 다만 친한계(친한동훈계) 인사에 대한 당 윤리위원회의 제명 철회 여부 등을 결의문에 포함되지 않은 만큼 당권파와 친한계 간 내홍이 완전히 수습될 수 있을지는 미지수란 관측이 나온다.



결의문은 장동혁 대표를 포함한 의총 참석 의원 모두 기립한 가운데 송언석 원내대표가 의총장 앞에서 대표로 낭독했다.

