“레고랜드·아쿠아리움 함께 즐기세요”

강원 춘천시에 위치한 글로벌 테마파크와 국내 최대 규모 아쿠아리움을 함께 즐길 수 있는 상품이 출시돼 눈길을 끈다. 영국 멀린엔터테인먼트가 우리나라에서 운영하는 시설들을 대상으로 복합 연간 이용권을 선보이는 건 이번이 처음이다.



레고랜드는 멀린이 국내에서 운영하는 씨라이프 아쿠아리움(코엑스·부산)까지 마음껏 이용할 수 있는 ‘트리플 연간 이용권’을 선보인다고 9일 밝혔다. 레고랜드와 아쿠아리움 코엑스점만 이용할 이들을 위한 더블 패스 상품도 동반 출시한다.



연간 이용권 구매 시 구입 일부터 365일 제한 없이 시설 운영일 언제든 방문할 수 있다. 식음료, 기념품, 각종 체험비용 등 다방면에서 이전에는 없던 큰 폭의 혜택이 제공된다. 특히 레고랜드 패스트 트랙이 제공돼 최소한 대기시간으로 인기 놀이기구를 쾌적하게 만끽할 수 있다.



레고랜드는 출시를 기념해 특별 할인 프로모션을 진행한다. 이달 27일까지 3주간 한정으로 최대 22% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

