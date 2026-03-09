사회적 고립의 비극… 80세 이상 초고령 男 자살률 최고

80세 이상 초고령 남성의 자살률이 다른 연령대나 성별과 비교했을 때 유독 높은 것으로 조사됐다.



비슷한 나이대의 여성과 비교해도 높은 편인데, 사회 관계망의 축소가 주요 요인으로 분석된다.



9일 국가데이터처 사망원인통계에 따르면 2024년 기준 80세 이상 남성 노인의 인구 10만명당 자살률은 107.7명으로 전체 평균(29.1명)의 3.7배에 달했다. 같은 연령대 여성(24.1명)과 비교해도 4.5배 많은 수치다.



남성 자살률은 50대 54.9명, 60대 49.5명, 70대 57.0명으로 50명 안팎을 유지하다가 80세 이상에서 급증하는 경향을 보인다.



여성 역시 80세 이상의 자살률이 21.1명으로 가장 높지만, 10대(8.7명) 외 다른 연령대(14.9∼20.9명)와 비교했을 때 격차가 크지 않다. 전체 남성의 자살률은 41.8명으로 전체 여성(16.6명)과 비교하면 2.5배 높은 수준이다.



연령을 기준으로 봤을 땐 80세 이상이 53.3명으로 가장 높다. 이어 50대(36.5명), 40대(36.2명), 70대(35.6명), 60대(31.9명), 30대(30.4명), 20대(22.5명), 10대(8.0명) 순이었다.



노년기의 자살 비중이 높은 것은 은퇴 이후 경제적 기반이 약해지고, 사회적 관계망이 축소된 영향이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.



남성의 경우 경제적 빈곤보다 사회적 단절이 위험 요인으로 지목된다. 실제 남성의 처분가능소득 기준 66세 이상 상대적 빈곤율은 31.3%로 여성(42.7%)보다 양호하다. 반면 여성의 경우 경제적 기반은 약하지만 남성에 비해 정서적 지지를 나눌 대상이 남성보다 다양한 것으로 분석된다.



한국보건사회연구원의 ‘2023년도 노인실태조사’에 따르면 경로당 이용률이 남성은 18.6%, 여성은 32.6%로 두 배가량 차이를 보였다.



‘낙심하거나 우울할 때 위로해 줄 사람이 없다’는 응답이 남성은 9.0%로 여성(7.1%)보다 높았다.



‘몸이 아플 때 집안일을 부탁할 사람이 없다’는 응답은 남성 16.2%, 여성 13.8%였다.

