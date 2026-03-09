“지선까지 휴전” “이대론 TK 자민련”… 국힘 ‘노선 전쟁’ 격화

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 광역단체장 후보 신청을 하지 않으면서 “우리 당의 현주소”, “이대로 가면 ‘TK(대구·경북) 자민련’”이라는 위기론이 국민의힘 내에서 확산되며 당 노선을 둘러싼 내부 갈등이 다시 격화하고 있다. 오 시장을 비롯해 김태흠 충남도지사 등 유력한 현역 주자들이 ‘공천 보이콧’이라는 강수를 두자 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 등 노선 변화 요구도 다시 커지고 있는 것이다. 당 일각에서는 내부 분열을 멈춰야 한다며 ‘휴전’이 필요하다는 목소리도 제기되는 가운데, 국민의힘은 긴급 의원총회를 열고 절윤 끝장토론에 나섰다.

국민의힘 박수영 의원은 9일 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “지방선거까지 모든 휴전 선언을 하고 내부를 향한 거친 인사나 비난을 멈춰야 한다”고 촉구했다. 전날 오 시장이 당 노선 정상화를 주장하며 서울시장 후보 등록을 하지 않으면서 당내 분열이 다시 촉발될 조짐을 보이자 분열 확산 차단에 나선 것이다.

박수영 국민의힘 의원이 9일 서울 여의도 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 지방선거 승리를 위해 집안싸움 휴전을 제안하고 있다. 뉴스1

박 의원은 “우리가 가야 할 길은 명확하다. 이재명 정권의 폭거에 맞서고, 대안을 제시하는 선명하고 강력한 야당의 존재감을 드러내야 한다”며 “분열의 용어를 멈춰야 한다. ‘윤 어게인’(윤석열 어게인), ‘내란’, ‘극우’, ‘친윤’(친윤석열), ‘절윤’, ‘친한’(친한동훈), ‘당권’ 등 자극적인 표현은 ‘보수 갈라치기’에 불과하다”고 지적했다. 그러면서 “(이는) 좌파 세력과 외부에서 덮어씌우는 프레임”이라며 “우리가 벗어던져야 한다”고 강조했다.



5선 중진인 윤상현 의원도 오 시장의 후보 미등록을 두고 “우리 당에 던져진 무거운 정치적 경고”라고 평가했다. 윤 의원은 페이스북을 통해 “대구·경북만 과열되고 수도권 등 그 외 지역에서는 후보를 찾기 어려운 인물난이 나타나고 있다”며 “이대로 가면 국민의힘은 전국정당은커녕 영남 자민련도 못 되는 ‘TK 자민련’으로 쪼그라들 것이라는 비판이 결코 과장이 아닐지도 모른다”고 우려했다.



이날 3선 도전을 공식 선언한 박형준 부산시장은 페이스북을 통해 “국민의힘이 최악의 선거 여건을 뚫고 지방선거에서 승리하기 위해서는 가장 먼저 보수의 대통합이 필요하다”며 “보수의 통합과 경계의 확장이 선거 승리의 유일한 길”이라고 강조했다. 박 시장은 “우리 모두 이 순간부터 분열의 언어를 중지하고 통합의 언어를 합창하자”고 했다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 9일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

당내 노선 갈등이 다시 고개를 드는 가운데 이정현 공천관리위원장은 공천 추가 접수 가능성을 시사했다.



이 위원장은 이날 국민의힘 중앙당사에서 기자간담회를 열고 “공천 접수의 문을 조금 더 열고 더 좋은 분들을 기다릴 것”이라며 “앞으로 여러 지역을 심사해 가면서 필요하다고 판단되면 기초단체든 광역단체든 논의를 거쳐서 추가 접수를 받도록 하겠다”고 밝혔다.



당초 이 위원장은 오 시장 후보 미등록 이후 페이스북 글을 통해 “후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강을 세울 것”이라는 입장을 내면서 추가 공모가 어려울 것이라는 관측도 나왔다. 이에 대해 이 위원장은 “공천을 신청하는 사람은 저희가 내건 규칙을 지키는 게 당연한 도리라는 것”이라며 “추가 모집을 안 하겠다, (지역을) 비워두겠다는 것과는 다르다”고 설명했다. 공관위는 10일 서울·대구 등을 시작으로 13일까지 광역·기초단체장 후보자 면접을 마무리할 계획이다.

고심 깊은 張대표 국민의힘 장동혁 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 미간을 짚고 고심에 빠져 있다. 앞서 오세훈 서울시장은 6·3 지방선거 광역단체장 후보 등록 신청 마지막 날인 8일 “당 노선 정상화”를 요구하며 후보 신청을 하지 않았고, 서울시장 후보군으로 거론되던 현역 의원들도 모두 불출마를 택했다. 이재문 기자

국민의힘은 이날 긴급 의원총회를 열고 12·3 비상계엄과 윤석열 전 대통령에 대한 당의 입장 등 향후 당 노선을 놓고 격론을 벌였다.



송언석 원내대표는 모두발언에서 “오늘 제 발언이 마지막 정치적 발언이 될 수도 있다는 생각으로 이 자리에 섰다”며 “12·3 비상계엄에 대한 당 차원의 명확한 사과와 반성의 뜻을 다시 밝혀야 한다”고 말했다. 그는 “우리 당은 계엄 직후 의원총회 결의문, 김문수 대선 후보 발언, 김용태 비대위원장의 발언, 그리고 장동혁 대표의 발언에 이르기까지 계엄에 대한 사과의 뜻을 수차례 밝힌 바 있다”며 “윤 전 대통령은 이미 탈당해 국민의힘과 아무런 관련이 없으며 향후에도 그러할 것”이라고 강조했다. 그는 또 최근 제명된 한동훈 전 대표의 대구 방문에 동행한 친한(친한동훈)계 의원들을 겨냥해 “선거가 다가오는데 내부 인사가 아닌 분과 보조를 맞추는 부분에 대해 특별히 유의해주길 당부한다”고 덧붙였다.

