코스피, 유가 급등 속 6% 폭락 마감…코스닥도 급락

이란 사태로 국제유가가 폭등한 가운데 코스피가 9일 6% 급락하며 5,200대로 마감했다.



이날 지수는 전장 대비 333.00포인트(5.96%) 내린 5,251.87에 장을 마쳤다.



지수는 전장 대비 319.50포인트(5.72%) 내린 5,265.37로 장을 시작해 낙폭을 키웠다.



장 초반 코스피200선물지수가 급락하며 지난 4일 이후 3거래일 만에 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동되기도 했다. 이번 달 들어서는 세 번째다.



이어 오전 10시 31분께에는 지수가 전장 대비 8% 이상 하락한 상태로 1분간 지속돼 코스피 시장의 매매거래를 20분간 중단하는 서킷브레이커가 발동됐다.



서킷브레이커도 지난 4일 이후 3거래일 만에 발동된 것으로, 코스피 시장에 대한 서킷브레이커가 한 달 내 2번 발동된 것은 코로나19 팬데믹인 2020년 3월 이후 처음이다.



코스피는 지난 4일 역대 최대 낙폭·하락률(698.37포인트·12.06%)을 보인 뒤 하루 만에 반등해 5일 역대 최대 상승폭(490.36포인트)을 기록했다. 이후 6일 강보합으로 마감하며 변동성이 잦아드는 모양새였지만, 이날 다시 변동성 확대 국면에 놓였다.



잦아들던 공포지수도 이날 다시 급등했다. 한국형 공포지수라 불리는 '코스피200 변동성지수(VKOSPI)'는 전장 대비 14.51% 급등해 71.82를 기록하며 다시 70대로 올랐다.



미 CNN 방송의 '공포와 탐욕 지수'(Fear & Greed Index)도 전일(33)보다 6포인트 내린 27을 보이며 '극심한 공포'(extreme fear) 구간에 근접했다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 19.1원 오른 1,495.5원이다.



유가증권시장에서 외국인은 3조2천63억원, 기관은 1조5천384억원 순매도하며 지수에 하방 압력을 가했다.



반면 개인은 홀로 4조6천270억원을 순매수했다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 4천767억원 순매도했다. 개인도 832억원으로 순매도했다.



반면 기관은 5천600억원으로 순매수를 기록했다.



지난주 말 뉴욕증시는 국제유가 폭등과 고용악화 분위기 속 3대 주가지수가 동반 하락 마감했다.



6일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.95% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.33%, 나스닥종합지수는 1.59% 내려앉은 채 장을 마쳤다.



미 노동부는 2월 비농업 부문 고용이 9만2천명 감소했다고 발표했는데 이는 시장전망치(5만9천명 증가)를 큰 폭으로 밑돈 수준이다.



같은 날 뉴욕상업거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 12.21% 폭등한 배럴당 90.90달러에 마감하며 2023년 9월 28일 이후 최고치를 기록했다.



이날 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 4월 인도분 WTI 가격은 현재 100달러선을 넘어섰다. 장중 한때 110달러선까지 넘은 모습을 보였다.



국내 증시도 이를 반영하듯 가파른 하락세를 보였다.



키움증권[039490] 한지영 연구원은 "현재 시장참여자들의 투자심리가 급격히 악화한 분위기"라며 "미국의 2월 고용악화로 인한 우려와 오라클의 데이터센터 투자 일부 철회 소식도 하락 원인이겠지만, 중동 리스크가 사실상 오늘 급락의 대부분을 차지하고 있는 듯" 하다고 분석했다.



대신증권[003540] 이경민·정해창 연구원은 "국제유가가 심리적 저항선인 100달러를 돌파하면서 금융시장의 긴장감이 높아졌다"며 "코스피는 110달러를 돌파한 국제유가와 달러 대비 원화 환율 급등을 반영하며 급락을 재현했다"고 짚었다.



삼성전자[005930]는 이날 7.81% 급락한 17만3천500원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 16만7천300원(11.11%)까지 밀리며 17만원선을 내주기도 했다.



SK하이닉스[000660]도 한때 80만8천원(12.55%)까지 밀렸다. 이날 SK하이닉스는 전장 대비 9.52% 내린 83만6천원에 장을 마감했다.



현대차[005380](-8.32%), LG에너지솔루션[373220](-4.77%), 한화에어로스페이스[012450](-3.17%), 삼성바이오로직스[207940](-3.95%) 등 시가총액 상위 종목의 대부분이 하락세를 기록했다.



반면 HD현대중공업[329180]과 한화시스템[272210]은 이날 각각 3.97%와 2.39% 올랐다.



업종별로 보면 전기·전자(-7.78%), 의료·정밀기기(-7.73%), 전기·가스(-6.82%), 제조(-6.63%) 등 코스피 내 전 업종이 내린 채 마감했다.



코스닥은 전장 대비 52.39포인트(4.54%) 내린 1,102.28에 장을 마쳤다.



코스닥은 58.19포인트(5.04%) 내린 1,096.48로 개장한 뒤 내림폭을 줄였다.



다만 이날 장중 한때 코스닥150의 선·현물 지수가 급락하며 코스닥시장에서도 사이드카가 발동됐다.



이날 코스닥시장에서 외국인은 5천467억원 순매도했다.



기관과 개인은 각각 488억원과 5천189억원으로 매수 우위를 나타냈다.



코스닥시장 시가총액 상위종목 중 에코프로[086520](-3.65%), 알테오젠[196170](-1.74%), 레인보우로보틱스[277810](11.18%)는 하락 마감했다. 에코프로비엠[247540]은 이날 전장과 같은 가격에 마감했다.



반면 삼천당제약[000250](0.39%), 케어젠[214370](0.39%), 펩트론[087010](8.37%) 등은 상승 마감했다.



유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 33조528억원과 12조3천72억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 22조3천576억원이다.

<연합>

