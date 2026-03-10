포항형 천원주택 2026년 경쟁률 10.6대 1

경북 포항시가 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 추진 중인 ‘포항형 천원주택’의 올해 예비입주자 모집이 뜨거운 호응 속에 마무리됐다.



9일 포항시에 따르면 지난 5∼6일 이틀간 진행된 현장 접수 결과, 100호 모집에 총 1055건이 접수돼 10.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 올해 모집에는 포항 지역 청년은 물론 포항으로의 전입을 희망하는 타 지역 거주자 110세대가 몰리며 전국적인 관심을 입증했다.



유형별로는 청년주택 80호 모집에 1009건이 접수돼 12.6대 1의 최고 경쟁률을 보였으며, 신혼부부 주택 20호에는 46건이 신청해 2.3대 1의 경쟁률을 나타냈다. 시는 서류 심사를 거쳐 6월24일 공개 추첨을 통해 최종 입주자를 확정할 예정이다.



‘포항형 천원주택’은 하루 1000원, 월 3만원의 파격적인 임대료로 주거비 부담을 획기적으로 줄여주는 정책으로, 청년층의 안정적인 지역 정착 및 인구 유입을 동시에 도모하는 포항시의 핵심 주거복지 사업이다. 시는 2029년까지 총 300호를 추가 공급해 청년·신혼부부 맞춤형 공공임대주택을 지속적으로 확대할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지