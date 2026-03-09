"175명 폭사한 이란 초교 근처에서 美토마호크 공습영상 포착"

다수의 어린이가 폭격으로 숨진 이란 초등학교와 그 옆의 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군 기지 인근에 미군 토마호크 미사일로 추정되는 물체가 맞는 순간을 포착한 영상이 공개됐다.



8일(현지시간) 미국 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 지난달 28일 이란 남부 호르모즈간주(州)의 미나브에 있는 여자초등학교 '샤자라 타이이바 초등학교' 인근에 폭격이 가해지는 순간을 포착한 영상이 8일 오후부터 온라인으로 돌고 있다.

영상에 포착된 토마호크 미사일. 이란 메르 통신 영상 캡처

이란 당국은 당시 폭격으로 최소 175명이 사망했다고 전했다.



이 영상은 이란의 반(半)관영 통신사 '메르'(Mehr)가 처음 공개했으며, 길이는 72초다.



WP는 영상을 본 탄약무기 전문가 8명이 토마호크 미사일을 지목했다고 설명했다.



토마호크는 해군 함정이나 잠수함에서 발사가 가능한 장거리 순항미사일로, 이번 이란 전쟁에 참여하고 있는 군사 세력 중 토마호크를 가진 곳은 미군이 유일하다.



이런 정황은 당시 폭격이 "이란이 한 짓"이라고 지목한 도널드 트럼프 미국 대통령과, 그 옆에서 "우리는 당연히 조사중이지만, 민간인들을 목표로 삼는 유일한 쪽은 이란"이라고 말한 피트 헤그세스 미국 국방부 장관의 지난 7일 주장과는 어긋난다.



미국 중부사령부 공보담당자는 WP에 이 영상에 관해 논평하지 않겠다고 했으며, 이 영상에 나오는 것이 미국이 발사한 토마호크 미사일이 맞느냐는 질문에도 답하지 않았다.



미사일과 뒤이은 폭발 장면을 담은 이 영상에는 학교 근처에 있는 IRGC 기지 내 건물들에 가해진 것으로 보이는 여러 차례의 공격 중 하나를 포착한 것이다.



WP는 카메라 각도와 위성사진 비교 등을 근거로 미사일이 인접 기지의 한 건물에 명중했을 공산이 크다고 분석했다.



영상 시작 부분에는 학교가 위치한 지역에서 회색 연기가 피어오르는 것이 보인다.



미사일은 카메라 화면 왼쪽으로부터 화면 안으로 진입한다.



영상에는 공중을 가르는 소리를 내며 날아가던 미사일이 지면에 충돌해 폭발하는 장면이 담겼다.



정확한 충돌 지점은 나무들에 부분적으로 가려져 화면에 잡히지 않았다.



타격 지점에서 짙은 검은 연기가 솟구치며, 거의 동시에 비명 소리가 들린다.



사용된 폭격 무기는 길다란 직선형 원통 모양이며 앞부분이 뾰족하게 경사가 져 있으며 날개가 달려 있다.



크기와 형태, 그리고 폭발 양상으로 보아 토마호크라는 게 WP의 취재에 응한 전문가들의 견해였다.



무기 분석 전문 컨설팅 업체 '군비연구서비스'(ARES)의 N. R. 젠젠-존스 소장은 이번 공격이 토마호크로 이뤄진 것으로 보이는 점을 감안하면 이 학교를 폭격한 것도 미국일 것이라는 분석에 힘이 실린다고 설명했다.



그는 "전투 작전 구역이 미국과 이스라엘 사이에 명확히 구분돼 있는 것으로 보이는 점을 고려하면, 토마호크가 나온 것은 이 지역의 모든 폭격이 미국에 의해 수행됐음을 시사한다"고 말했다.



WP는 구글 어스와 구글 지도를 활용해 이 영상이 학교의 남쪽에서 촬영된 것으로 보인다며 학교 옆에 있는 샤헤에드 압살람 특수클리닉의 특이한 간판과 문이 영상에 나온다고 설명했다.



또 인근 IRGC 기지의 구석에 위치한 소형 탑도 영상에서 확인된다고 덧붙였다.



WP는 위성사진 분석 결과 해당 지역에서 최소 11곳이 폭격을 당한 것으로 보인다고 설명했다.



WP의 요청으로 영상을 검토한 대학교수 전문가 2명은 이 영상이 조작됐거나 날조된 것은 아닌 것으로 보인다는 의견을 실명과 직함을 밝히고 제시했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지