이수근 "오십 넘으니 키 3㎝ 줄어 157㎝"

코미디언 이수근이 약 2년 만에 KBS 2TV 코미디 프로그램 '개그콘서트'에 특별 출연했다.

8일 방영된 '개그콘서트'의 '공개재판' 코너에서 이수근은 '개콘 방임죄' 피고인으로 무대에 올랐다. 이수근의 '개그콘서트' 출연은 지난 2024년 4월 이후 처음이다.

이날 코미디언 박성호는 검사 역으로 나서 "개콘이 낳은 스타가 잠깐 '1박 2일' 나간다더니 지금 '아는 형님' 집에 쭉 눌러살고 있다"며 "고음불가 대신 다른 프로그램 출연불가를 요청한다"라고 주장했다.

이에 변호사 역의 박영진은 "이수근은 개콘을 버린 적 없다. 늘 개콘만을 생각했다"라고 반박하며 과거 이수근의 인기 코너였던 '키컸으면' 재연을 요청했다.

이수근은 "머리, 어깨, 무릎 발까지 157"이라며 "원래는 160이었는데 오십 넘으니 키가 3㎝ 줄었다"라고 말했다. 이어 정범균과 함께 '고음불가' 코너도 시연했다.

판사 역의 박준형은 "개그를 잘하는데 개콘을 안 한 죄, 죄질이 너무 나쁘다"라며 "다른 코너에도 출연하라"라고 판결했다.

판결 직후 이수근은 이어지는 코너 '오히려 좋아'에 등장했다.

비행기 납치극 상황을 연출한 해당 코너에서 김기열이 화장실 문을 열자 바지를 반쯤 내린 이수근이 앉아 있는 모습이 연출됐다.

이수근은 "이게 예의 없게 뭐 하는 거냐. 창피해서 이 비행기 어떻게 타느냐"라며 "먼저 내리겠다"면서 비행기 밖으로 뛰어내리는 연기를 선보였다. 이후 몸이 얼어붙은 분장으로 다시 나타나 "바지 좀 올려주세요"라고 말했다.

