국힘, 후보 미등록 오세훈에 “현명한 판단 기대”… 출마 압박

국민의힘은 9일 6·3 지방선거 후보 신청을 하지 않은 오세훈 서울시장에게 “올바르고 현명하게 판단해 주실 것을 기대하고 있다”라며 입장 변화를 촉구했다.

박성훈 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 “(후보자 접수) 추가 공모와 전략공천 관련은 당 공천관리위원회에서 상황에 따라 적절하게 조치가 이뤄질 계획이다”라며 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장. 뉴시스

오 시장은 당 노선 변화를 요구하며 공천 신청 접수 마지막 날인 전날 서울시장 경선 후보 등록을 하지 않았다. 공천관리위원회는 긴급 회의를 열어 공천 접수 기간을 8일 오후 10시까지 연장했지만, 오 시장이 끝내 응하지 않으면서 당 안팎에서는 그의 최종 출마 여부를 둘러싼 관측이 이어지고 있다.

이정현 공관위원장은 페이스북을 통해 “공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다”라고 지적했다. 그는 “추가 모집은 규정과 관례에 따라 공관위의 심의와 의결로 가능할 수 있다”면서도 “그러나 그것 역시 철저히 원칙과 절차에 따라, 엄중하게 논의되어야 할 사안”이라고 말했다. 그러면서 “후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다”고 강조했다.

국민의힘은 이날 오후 긴급의원총회를 열고 지방선거 승리를 위한 전략 등을 논의할 예정이다. 박 수석대변인은 “오세훈 시장이 당 노선 변화와 관련해 말씀하신 부분이 있는데, 오늘 의원총회는 오세훈 시장이 말한 끝장 의총과는 상관없이 지방선거 승리를 위한 당의 방향성을 논의하기 위한 차원으로 결정된 것”이라고 설명했다.

