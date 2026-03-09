통일부 “김정은, 국제부녀절 연설은 처음…여성 역할 강조”

통일부는 9일 김정은 북한 국무위원장이 국제부녀절 행사에서 연설한 것은 이번이 처음이라고 밝혔다. 북한은 3월 8일 세계 여성의 날을 ‘국제부녀절’이라고 부른다.

윤민호 통일부 대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 정례브리핑에서 “국제부녀절에 김 위원장이 공연 관람을 한 것은 두 번째, 연설을 한 것은 처음”이라며 “연설에서 사회주의 발전에서 여성들의 책임과 역할이 중요함을 강조했다”고 밝혔다.

김정은 북한 국무위원장이 아내 리설주 여사, 딸 주애와 함께 지난 8일 평양체육관에서 열린 3·8 국제부녀절(세계 여성의 날) 기념 공연을 관람했다고 조선중앙TV가 9일 보도했다. 조선중앙TV화면

조선중앙통신은 이날 김 위원장이 전날 평양체육관에서 열린 국제부녀절기념공연에 참석해 연설했다고 보도했다. 김 위원장은 축하연설에서 “당 제9차 대회가 있은 지 얼마 안되어 여성들의 명절을 맞이하고 보니 우리가 이룩한 성공들에 고여진 이 나라 여인들의 남다르고 남모르는 수고를 떠올렸다”며 “나라와 남성들을 위해 남모르게 바쳐주신 수고, 진정에 깊이 머리 숙여 감사를 드린다”고 말했다.

윤 대변인은 “기념공연에는 부인 리설주와 딸 김주애가 처음으로 동행했다”며 “이러한 동향들은 제9차 당대회 이후 사회주의 전면적 발전을 추진하는 과정에서 여성의 역할을 강조하면서 사회주의 대가정 모습을 보여주기 위한 측면이 있다고 보인다”고 설명했다.

북한은 국제부녀절을 국가적 명절로 크게 기념하며 내부 결속을 다지는 계기로 활용한다. 통신에 따르면 전날 인민문화궁전에서는 국제부녀절 116돌 기념 중앙보고회가 열렸고 북한 주재 외교대표부 여성들도 초대됐다.

