김민석 총리, 익산에 아파트 전세 계약…4월 이사 예정

김민석 국무총리가 내달 전북 익산으로 이사할 예정인 것으로 확인됐다.



9일 지역 정가에 따르면 김 총리는 지난주 익산시 영등동의 한 아파트를 전세 계약했다.

김민석 국무총리.

1992년 준공된 이 아파트의 매매가는 8천만∼1억원대이며, 전세가는 6천만원 안팎으로 알려졌다.



이 집에는 김 총리의 노모와 부인이 거주하며, 김 총리는 서울과 익산을 오가며 생활할 것으로 전해졌다.



KTX를 이용하면 익산역에서 용산역까지 1시간 남짓 걸린다.



고령인 김 총리의 노모는 익산의 한 병원에 입원할 것으로 알려졌다.



앞서 김 총리는 지난 5일 새만금개발청을 방문한 자리에서 언론과 인터뷰에서 "나중에 정치를 그만두고 은퇴하면 새만금에서 가까운 익산에 사는 것이 꿈이라고 말씀드렸는데 최근 그 꿈을 앞당겨 익산에서 왔다 갔다 할 수 있는 거주지를 하나 준비하고 있다"고 밝힌 바 있다.



지역 부동산 업계 관계자는 "현재는 노모의 생활 편의를 위해 간단한 리모델링이 진행 중이고, 4월께 이사할 예정이라고 들었다"고 말했다.

