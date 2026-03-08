“이란 항복뿐”… 종전 조건 또 바꾼 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령은 ‘항복’을 이란과의 전쟁 중단 조건으로 내걸었다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 9일째 이어지는 동안 전쟁 중단 조건을 또다시 바꾼 것이다. 이스라엘도 강경한 입장을 고수하고 있어 전쟁이 길어지는 게 아니냐는 우려가 제기된다.

미군 전사자 향해 거수경례 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 델라웨어주 도버 공군기지에서 열린 전사자 송환식에서 성조기를 두른 전사자의 관이 운구되는 가운데 거수경례를 하고 있다. 미·이스라엘의 공격으로 시작된 이란과의 전쟁에서 쿠웨이트 미군기지가 공격받아 미군 6명이 숨졌다. 도버=AP연합뉴스

6일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외에는 없을 것”이라고 적었다. 이란의 핵 프로그램 위협 제거를 명분으로 내세웠던 공습 초기와 확연히 달라진 입장이다. 그는 이란이 항복한 뒤 “훌륭하고 수용 가능한 지도자들이 선택되면” 미국과 다른 국가들이 이란을 부강하게 만들기 위해 노력할 것이라며 체제 교체를 전제로 한 경제지원 카드까지 뽑아 들었다.



트럼프 대통령은 7일에도 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 뒤 기자들에게 “마수드 페제시키안 이란 대통령이 걸프국에 사과한 것은 항복”이라며 “우리는 이란과 합의를 모색하는(looking to settle) 상황이 아니다. 그들은 합의를 원하지만, 우리는 그렇지 않다”고 말했다.



트럼프 대통령의 이날 발언은 이란이 ‘무조건 항복’하지 않을 경우 장기전을 불사한다는 의지를 보여주기 위한 것이지만 전쟁 중단의 키를 쥔 미국의 입장 선회로 인해 혼란은 커질 수밖에 없다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 신화연합뉴스

이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리도 7일 TV 연설을 통해 “이란 정권을 뿌리 뽑기 위해 전력을 다해 공격을 계속할 것”이라고 강조했다. 그는 “이스라엘은 테헤란 상공을 완벽하게 장악하고 있다”면서 이란군 병사들을 향해 “무기를 내려놓으면 괴롭힘을 당하지 않을 것이며 거부하는 자는 그에 따른 결과를 감수해야 할 것”이라고 경고했다.



이스라엘군은 이날 이란 수도 테헤란의 원유저장시설을 공격했다고도 확인했다. 이스라엘군은 이란 정부의 군사 기반 시설을 해체하기 위한 “중대한 공격”이라고 규정했다. NYT는 “이란 에너지 인프라를 대상으로 한 첫 공격”이라고 전했다.

