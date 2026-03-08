정청래 “지선 승리로 내란 세력 심판해야”

더불어민주당 정청래 대표는 8일 “6·3 지방선거 승리로 내란을 청산하고 내란세력을 심판해야 한다”고 말했다. 지방선거 구도를 ‘내란세력 심판’으로 잡은 셈이다. “지방선거 승리에 저의 모든 것을 건다”고 한 정 대표는 지방선거에서의 전략공천 최소화 원칙도 재확인했다. 조희대 대법원장을 겨냥해서는 재차 사퇴를 촉구했다. 정 대표는 “조희대 사법부가 사법 불신의 원흉”이라면서 “12·3 비상계엄, 서부지법 폭동 때의 태도, 그리고 대통령 후보도 입맛에 맞게 마음대로 바꿔치기할 수 있다는 오만함이 불러온 자업자득”이라고 날을 세웠다.

정 “모든 것 건다” 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. 정 대표는 “검찰개혁, 사법개혁, 언론개혁뿐만 아니라 ‘1인1표제’를 통과시켜 당원주권주의를 실현했다”며 “이번 6·3 지방선거 승리를 위해 모든 것을 바치겠다”고 밝혔다. 허정호 선임기자

정 대표는 8일 국회 기자간담회에서 “내란과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다”며 국민의힘을 겨냥해 “저는 ‘윤어게인’ 세력 발호에 맞서 국민의힘이 내란을 옹호하는 반헌법, 반민주 세력임을 끊임없이 지적했고, 위헌정당 심판의 대상이 될 수 있다는 경고를 수차례 강조했다”고 강조했다.



민주당은 다음달 20일까지 광역단체장 공천을 완료한다는 방침이다. 현재 단수공천은 강원도지사·인천시장·경남도지사 후보자 셋이 확정됐고 서울시장·울산시장·경기도지사·전남광주특별시장은 경선을 치른다.



정 대표는 “4월20일 공천 완료는 제 기억으로 가장 빠른 공천일 것”이라며 “6·3 지방선거 승리를 위한 민주당의 대원칙은 ‘4무(無) 공천’이라고 강조했다. △컷오프 최소화에 더해 △부적격자 △낙하산 △부정부패 없는 공천을 만들겠다는 것이다. 이에 더해 △가장 민주적이고 △공정하고 △투명하고 △빠른 ‘4강(强) 공천’을 내세웠다. 정 대표는 “그동안 강력한 개혁 당대표로서 매진했다면 이제부터 지방선거 승리를 위한 선봉장이 되겠다”고 밝혔다.



정 대표는 지방선거 승리 기준으로 “모든 지역이 중요하다”며 “이재명정부가 더 안정적으로 잘할 수 있도록 밀어주고, 유능하고 강하지만 겸손하고 낮은 자세인 민주당을 알리려 최선의 노력을 다하겠다”고 즉답을 피했다. 정 대표는 지방선거 전략공천 최소화 기조 연장을 재차 강조하면서 “국회의원 재보궐 선거는 전략공천을 원칙으로 한다”고 말했다. 현재 민주당은 인천 계양을 재보선 공천을 놓고 김남준 전 청와대 대변인과 송영길 전 대표 간 경쟁구도가 일어나고 있다.



6·3 지방선거를 앞두고 조국혁신당과의 합당이 무산된 뒤 정 대표는 연대·통합을 향후에 논의하자고 한 바 있다. 정 대표는 “선거연대를 말하자면 승리하는 연대여야 한다고 생각한다”며 “혁신당과 ‘윈윈’할 연대가 되면 좋겠다고 희망하고 그 방향으로 연대·통합추진위가 만날 예정”이라고 답했다.

