與 ‘檢개혁법’ 파열음 증폭… 정청래 “물밑 조율”

정부가 국회에 제출한 중수청(중대범죄수사청)·공소청 설치법안을 놓고 법제사법위원회 소속 민주당 의원들을 중심으로 한 당내 강경파 반발이 계속되고 있다. 법사위를 중심으로 다시 법안을 손질해야 한다는 요구다. 3월 국회에서 법안 처리를 계획하고 있는 원내지도부는 당정이 이미 합의한 사안인 점을 지적하며 수정하기 어렵다는 기류다. 그동안 법사위 주장에 힘을 실어왔던 정청래 대표의 선택이 주목되는데 ‘물밑 조율’을 강조하고 있다.



민주당 법사위원들을 중심으로 하는 강경파들은 공소청법안 등 정부안의 세부조항이 현행 검찰의 ‘검사동일체’ 원칙을 답습하고 있고, 검찰이 수사권을 우회적으로 확보할 수 있는 통로가 여전히 존재한다고 주장한다. 법사위에서 공소청법안을 다시 수정해야 한다는 것이다.



검찰총장 명칭을 쓰는 것에도 반발한다. 추미애 법사위원장은 7일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “공소청법 같은 제도의 대전환에 관한 제정법은 입체적인 관점으로 보아야 하고 체계와 자구를 하나하나 놓고 면밀하게 토론했어야 하는 법안”이라면서 “개혁에 관한 전문성을 인정하고 법사위에 맡겨 달라”고 썼다.



원내 지도부는 당론으로 확정한 안을 재수정할 수는 없다는 입장이다.



당내에서도 비슷한 지적이 나온다. 한준호 의원은 페이스북에 올린 글에서 “추 의원님의 문제 제기에는 공감하는 부분이 있다. 검찰개혁은 방향만큼이나 과정 또한 민주적이어야 한다”면서도 “우리 당은 이미 의원총회에서 정부안을 당론으로 정했고 그 결정의 무게 역시 가볍지 않다”고 했다. 그는 이어 “집권여당의 법사위원장이 대통령과 정부를 향해 공개적으로 각을 세우는 모습은 바람직하지 않다”고도 했다. 한 의원과 추 위원장 모두 민주당 경기지사 후보군에 속한다.

더불어민주당 정청래 대표가 8일 국회에서 당 대표 취임 이후 두 번째 기자회견을 열고 있다. 정 대표는 "검찰ㆍ사법ㆍ언론개혁 완수! 1인 1표제 실현! 지방선거 승리로 이재명정부 성공을 뒷받침 하겠습니다"라고 밝혔다. 연합뉴스

이와 관련해 정 대표는 8일 기자간담회에서 관련 질문에 “입법권이 당에 있기 때문에 조율이 가능하다”며 “이 부분은 요란하지 않게 물밑에서 잘 조율할 것이라고 생각한다. 당 대표로서 역할을 다하겠다”고 말했다. 그는 간담회 모두발언에서는 “검찰개혁은 이재명정부와 민주당의 깃발이자 상징”이라면서 “깃발이 찢어지지 않도록 끝까지 최선을 다하겠다”고도 했다. 이를 놓고 당내에서는 정 대표의 의중도 법사위 수정보다는 정부 원안 처리 쪽에 있다는 관측이 나온다.



정 대표는 간담회에서 “윤석열 검찰 독재 정권 치하에서 자행된 조작 기소 범죄에 대해서는 국회 차원에서 국정조사와 특검을 추진하겠다”며 “공소취소도 시키겠다”고 했다. 민주당은 대장동 개발 특혜 의혹, 쌍방울 대북송금 의혹 등 이재명 대통령 관련 검찰의 기소에 대한 국정조사를 추진하기로 하고 11일 요구서를 제출하기로 했다.

