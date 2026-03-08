중동 의존 큰 韓… ‘대미 에너지 투자’ 급부상 [美·이란 전쟁]

이란 사태로 호르무즈해협이 사실상 봉쇄되면서 원유와 가스 등 에너지 수급 우려가 커지자 대미 에너지 투자가 수입선을 다변화할 전략적 카드로 부상하고 있다. 대미 투자 프로젝트가 중동산 에너지 수입 의존도를 낮추는 데 기여할 것이란 분석이다.

8일 한국무역협회 통계서비스(K-stat)에 따르면 지난해 한국의 원유(HS 2709 기준) 수입액은 753억달러였고, 이 중 중동 국가 비중은 68.8%였다. 국가별로는 사우디아라비아가 전체의 34.2%로 가장 많았고, 아랍에미리트(UAE·11.7%), 이라크(10.9%), 쿠웨이트(8.4%), 카타르(4.4%) 등 순이었다.

지난 2월 28일(현지시간) 미 해군 함선에서 ‘장대한 분노’(Epic Fury)로 명명된 미군의 이란 공습 작전을 위해 미사일이 발사되고 있다. 로이터연합뉴스

석유의 중동 의존도도 여전히 높다. 2016년 85.2%에 달했던 중동산 비중은 2021년 59.5%까지 떨어졌다가 다시 상승해 최근에는 70% 안팎을 나타내고 있다.



반면, 천연가스 수입 의존도는 낮아지는 추세다. 2016∼2019년 40%대를 유지했던 의존도는 20∼30%대로 낮아졌다가 지난해 19.7%로 떨어졌다. 카타르·오만으로부터의 수입 비중을 줄이고, 호주산 도입을 늘리는 등 천연가스 수입을 다변화한 영향으로 분석된다.



이 과정에서 미국산 에너지 비중은 확대된 것으로 나타났다. 지난해 미국은 한국의 석유 2대 수입국(17.1%), 천연가스 4대 수입국(9.2%)이었다. 트럼프 1기 행정부 기간 미국의 셰일가스 수출 확대와 맞물려 수입이 급증했다. 한국은 지난해 한·미 관세협상 과정에서도 향후 4년간 1000억달러 규모 미국산 에너지 구매를 약속했다. 당시엔 관련 거래가 한국 경제에 부담이 될 수 있다는 우려가 나왔지만 정부는 에너지 수입선 다변화 측면에서 긍정 효과가 있다고 설명했다.

한미 관세합의 이행 등 통상 현안 협의를 위해 미국을 방문한 김정관 산업통상부 장관이 8일 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국, 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴시스

최근 호르무즈해협 봉쇄 위기로 중동산 에너지 공급이 차질을 빚을 가능성이 커지자 미국산 에너지 확대·대미 에너지 투자가 전략적 선택이 될 것이란 전망이 힘을 얻고 있다. 한·미 관세협상 과정에서 우리 정부는 미국 내 에너지 프로젝트를 대미 투자 우선순위로 검토하는 것으로 전해졌다. 우리 정부는 미국 정부가 제안한 미국 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 프로젝트를 대미 1호 프로젝트 후보군에 올려놓고, 관련 기업들의 의견을 받은 것으로 알려졌다.



김정관 산업통상부 장관과 여한구 산업부 통상교섭본부장도 지난 6일(현지시간) 미국을 동시에 방문해 대미 통상 현안을 논의했다. 김 장관은 국회에서 대미투자특별법 제정 논의가 진척되는 등 우리 측 관세 합의 이행 현황을 공유하고, 전략적 투자 협력 방안을 협의했다.

