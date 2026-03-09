[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 9일 (월요일) 86년생, ‘좋은 일 하고도 싫은 소리 듣는다’

96년생: 감정이 입에 몰입하는 것이 나쁘다. 84년생: 남에게 큰 충격을 주지 마라. 72년생: 새롭게 구상한 일을 실천 할때다. 60년생: 아파트 빌라 주택매매는 남북방으로 추진하세요. 48년생: 지나간 것은 빨리 잊을수록 좋다. 36년생: 맑은 연못에 비단잉어가 놀고 있구나.

97년생: 마음속에 가진 일은 훗날에 행운이 온다. 85년생: 친절하게 대하면 입지가 굳건해진다. 73년생: 악성 루머에 일일이 대응하지 말자. 61년생: 금전융통은 김씨 지씨 강씨에 부탁하세요. 49년생: 손으로 할 일을 발로하지 말자. 37년생: 투자나 매매에 유리한 시점이다.

98년생: 전체를 생각하며 일을 진행하라. 86년생: 좋은 일 하고도 싫은 소리 듣는다. 74년생: 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다. 62년생: 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요. 50년생: 새로운 일이 나타나 고심이 된다. 38년생: 주변 상황에 민감하게 반응하지 말자.

99년생: 준비하지 않으면 실패한다. 87년생: 반가운 소식이 멀리서 전해진다. 75년생: 말이나 행동에 절제가 따라야 한다. 63년생: 토지 땅 대지매매는 동남방으로 추진하세요. 51년생: 법적인 문제에 연루되지 않도록 하자. 39년생: 가는 정이 있으면 오는 정도 있다.

00년생: 타인에게 말로 인한 구설수가 있겠구나. 88년생: 상대방의 취향보다 성격파악이 우선이다. 76년생: 힘차게 나가지만 방심은 금물이다. 64년생: 부부가 합하지 못하여 불안하다. 52년생: 재정융통은 서남방으로 진출하세요. 40년생: 충분히 생각하고 말하는 것이 좋다. 28년생: 건강의 명의는 서북방에 있다.

01년생: 주변에 어려운 사람을 도와라. 89년생: 지금같이 건강을 유지함이 좋겠다. 77년생: 내키지 않는 일을 맡아 고생이다. 65년생: 탐탁지 않은 일에는 진력하지 말자. 53년생: 점포매매는 동서방을 추진하세요. 41년생: 타인에게 믿고 맡기는것 조심하자. 29년생: 용기와 만용의 차이를 혼동하지 마라.

02년생: 오늘은 전화위복의 기회가 생긴다. 90년생: 윗사람의 조언을 따르면 대길하다. 78년생: 전체적인 흐름을 따르면서 일하자. 66년생: 노력으로 인품을 쌓는 것에 공부하자. 54년생: 금전문제는 박씨 최씨 차씨에 부탁하세요. 42년생: 자녀문제로 약간의 근심이다. 30년생: 정신세계의 휼륭한 사람이 곁에 있다

03년생: 어려운 일 쟁래를 위해 참아라. 91년생: 보완관계를 유지하는 일이 시급하다. 79년생: 자기의 잘못이 아닌데 책임이 온다. 67년생: 손실이 따르니 자금관리 잘하자. 55년생: 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요. 43년생: 말하기 힘든 일이 생긴다. 31년생: 소일에 싫증은 금물이다.

04년생: 지인과 시비에 조심하라. 92년생: 작은 노력으로 큰 소득을 얻는다. 80년생: 보기에 흉하다고 험담하지 말자. 68년생: 다른 곳에서 직장의 의뢰가 온다. 56년생: 금전융통은 이씨 정씨 노씨에 부탁하세요. 44년생: 옛 사람의 만남이 이루어지는 운세다. 32년생: 가족 대화는 적당한 선에서 끝내자.

05년생: 정당하고 합리적으로 처리해야 발전한다. 93년생: 새로운 일을 시작하지 마라. 81년생: 힘든 것을 택하는 것이 자신에게 좋다. 69년생: 진정한 자존심이 무엇인가를 생각하자. 57년생: 상가나 건물매매는 북서방으로 추진하세요. 45년생: 몸은 무거워도 마음은 가볍다. 33년생: 유별나게 잘 나가는 사람은 모함이 온다.

06년생: 일은 많은데 수입보다 지출이 많다. 94년생: 폭넓은 사고와 목표 의식이 분명하다. 82년생: 친한 친구라고 막말하지 말자. 70년생: 업무처리를 완벽하게 하고자 노력하자. 58년생: 재정문제는 오늘 지인으로 기쁨소식이 온다. 46년생: 복잡한 문제로 잠시 헷갈리겠다. 34년생: 이동과 변동 시기는 아니다.

95년생: 몸과 마음이 머물지 않으면 진행이 더디다. 83년생: 막무가내 일을 처리하면 탈이 난다. 71년생: 약속장소에 나가니 그 사람은 없구나. 59년생: 토지 땅 대지매매는 북동방으로 추진하세요. 47년생: 주변사람에게 자문을 구함이 좋다. 35년생: 동북방에서 목적을 달성한다.

