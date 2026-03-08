1100만 관객 '왕사남' 흥행에 허민 국가유산청장 "단종 서사 국민적 관심에 감회 남달라"

영화 '왕과 사는 남자' 스틸컷. 쇼박스

영화 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)가 1100만 관객 고지를 밟은 가운데, 허민 국가유산청장이 흥행 축하 메시지를 전했다.

허 청장은 8일 자신의 X(엑스)에 "조선의 아픈 역사 중 하나인 '단종'의 서사가 국민적 관심을 받게 돼 국가유산청장으로서 감회가 매우 남다르다"고 전했다.

이어 "영화 속 주인공이 잠들어 있는 공간을 소개하겠다"며 강원 영월 장릉, 경기 남양주 사릉, 서울 종묘 영녕전 등 문화유산이 담긴 사진과 영상을 공개했다.

먼저 소개된 영월 장릉은 단종(재위 1452∼1455)을 모신 왕릉으로, 유네스코 세계유산에 등재된 '조선왕릉' 40기 중 유일하게 수도권 밖에 자리했다.

단종을 모신 강원도 영월 장릉. 국가유산청

국가유산청 궁능유적본부에 따르면 영월 장릉은 단종이 1457년 '노산군'(魯山君)의 신분으로 세상을 떠난 뒤, 영월호장 엄흥도가 시신을 몰래 거두어 현재 자리에 가매장했다.

이후 1516년 묘를 찾아 봉분을 만들었고, 1580년에야 석물을 세운 뒤 제사를 지냈다. 숙종(재위 1674∼1720) 대인 1698년에야 신분이 회복돼 왕릉으로 다시 조성했다.

이어 소개된 남양주 사릉은 단종의 왕비 정순왕후(1440∼1521)으로, 비록 단종과 정순왕후의 무덤은 떨어져 있지만 신주(神主·죽은 사람의 위패)는 서울 종묘 영녕전에 함께 봉안돼 있다.

단종비 정순왕후를 모신 경기도 남양주 사릉. 국가유산청

서울 종로구 종묘 영녕전. 국가유산청

허 청장은 "영화를 보신 국민 여러분의 감동과 여운이 세계유산 종묘, 영월 장릉, 남양주 사릉 등 문화유산 현장으로 이어지도록 프로그램(행사)을 준비하고 있으며 곧 공개할 계획"이라고 밝혔다.

한편, 영화진흥위원회와 쇼박스에 따르면 '왕과 사는 남자'가 개봉 33일만에 8일 오전 기준 누적관객수 1100만 명을 돌파했다.

'왕과 사는 남자'는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배 가게 되고, 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

영화 '왕과 사는 남자' 포스터가 걸린 극장. 뉴스1

