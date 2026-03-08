아이들 우기, 中 텐센트뮤직 '2026 올해의 여성' 선정…"뛰어난 여성 싱어송라이터"

그룹 아이들(i-dle) 우기. 한윤종 기자

그룹 i-dle(아이들)의 중국인 멤버 우기가 중국 음원 시장에서 뛰어난 성과를 거뒀다.

우기는 최근 중국 음원 플랫폼 텐센트 뮤직이 발표한 텐센트 뮤직 차트에서 '2026 올해의 여성(WOMEN OF THE YEAR IN MUSIC 2026)'으로 선정됐다.

텐센트 뮤직은 우기를 상징하는 키워드로 '원기(元气, 넘치는 에너지)'를 꼽으며 "지난해 첫 싱글 'MOTIVATION' 전곡의 작사, 작곡에 참여해 차세대 여성 싱어송라이터로서 재능을 보여줬다. 타이틀곡 'M.O.'는 한국에서 1위를 차지했을 뿐 아니라 중국에서도 뛰어난 성과를 거뒀다"고 평가했다.

우기는 텐센트 뮤직 내 한국 차트에서 2025년 올해의 가수·솔로 가수·노래(FREAK)·EP/싱글(Motivation)에 이름을 올렸고, 한국 음원차트 147회·TOP20 122회 진입했다.

특히, 우기의 솔로곡 'FREAK'와 'Radio (Dum-Dum)'은 텐센트 뮤직 골드 인증을 획득했으며, 'Radio (Dum-Dum)'은 50주 연속 TOP10을 유지하며 지금도 순위권 내에서 흥행하고 있다.

이와 더불어 우기는 최근 상하이 디즈니랜드 10주년 기념 테마곡 'Magic Together'를 부르며 또 한 번 대중의 관심을 받았다.

한편, 우기는 지난 7일 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 멤버들과 함께 타이베이 타이베이돔에서 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI'를 열고 현지 팬을 만났다.

타이베이 돔에서의 K팝 걸그룹 아이돌 공연은 아이들이 최초로, 전석 매진되는 기염을 토했다.

