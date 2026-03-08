홍성주 대구 달서구청장 예비후보, 첫 공약 “성서산단 혁신생태계 구축하겠다"

6∙3 지방선거에서 대구 달서구청장 선거에 출마하는 홍성주 전 대구시 경제부시장이 제1호 공약으로 ‘성서산업단지 디지털전환(AX)∙녹색전환(GX) 및 청년 일자리 경제 도시’ 비전을 내놨다.

홍 예비후보는 8일 대구 경제의 버팀목인 성서 산업단지 노후화와 청년층 이탈 문제를 정면 돌파하겠다고 발표했다.

홍성주 대구 달서구청장 예비후보가 거리 인사 등 얼굴 알리기에 나서고 있다. 선거서무소 제공

홍 예비후보는 “시설 노후화와 단순 제조 중심의 구조로는 더 이상 미래 경쟁력을 확보할 수 없다”며 “고부가가치 산업으로의 체질 개선이 시급하다”고 말했다.

이를 해결하기 위한 주요 과제로는 △제조공정의 디지털 전환 전환∙저탄소 에너지 전환 생태계 구축 △미래산업인재 육성 및 청년 일자리 매칭 △‘저녁이 있는 산단’ 워라밸 환경 조성 등을 제시했다.

계명대학교 등 인근 대학과 연계해 인공지능(AI)∙모빌리티(이동 수단) 등 미래 산업 맞춤형 인재를 양성하고, '지역청년연계형 일자리 매칭 프로젝트'를 도입하는 구상도 마련했다. 지역 인재가 지역 기업에 우선 채용하는 선순환 구조를 만들겠다는 복안이다.

‘실패 박물관’ 조성도 눈길을 끈다. 그는 “청년들의 창업 도전 과정에서의 실패를 자산으로 삼고 재기를 지원하는 혁신 시스템을 갖춰 실패가 두렵지 않은 창업 도시를 만들겠다”고 밝혔다.

홍 예비후보는 “대구시 경제부시장으로서 쌓아온 풍부한 네트워크와 행정 경험을 성서산단 혁신에 쏟아붓겠다”며 “단순한 공단 재생을 넘어 청년들의 꿈이 실현되는 ‘스마트 경제 도시 달서’를 만들겠다”고 약속했다.

