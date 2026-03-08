“환절기 감기 걱정 ‘뚝’”…국이나 찌개에 부추 한 줌 넣어보세요 [FOOD+]

큰 일교차와 ‘꽃샘추위’로 호흡기 질환을 호소하는 이들이 많다. 이럴 땐 면역력 관리가 중요한데, 요즘 같은 환절기에 먹으면 좋은 채소가 부추다. 부추는 특유의 향과 풍부한 영양 성분으로 예로부터 ‘기운을 돋우는 채소’로 알려져 있다. 특히 봄 부추는 인삼이나 녹용보다 좋다는 말이 있다. 부추의 효능에 대해 알아봤다.

부추를 곁들인 콩나물국(왼쪽)과 추어탕. 박윤희 기자

8일 한국민속대백과사전에 따르면, 부추에는 비타민 A·B1·C와 식이섬유가 풍부해 면역력 강화와 장 건강 개선에 탁월한 효능을 지닌 것으로 알려졌다. 부추 특유의 향을 내는 황화알릴 성분은 혈액순환을 촉진하는 역할을 한다. 혈류가 원활해지면 체온 유지에 도움을 주고 몸을 따뜻하게 만들어 환절기 냉증이나 감기에 자주 걸리는 사람이 챙겨 먹으면 좋다.

부추는 몸을 따뜻하게 하는 성질을 지닌 채소로 알려져 있다. 이런 이유로 한의학에서는 부추를 몸을 덥히고 기운을 북돋우는 재료로 활용해 왔다. 동의보감에선 “부추는 채소 가운데서 성질이 가장 따뜻하고 사람에게 이롭기 때문에 늘 먹으면 좋다”고 기록되어 있다. ‘황제내경’에도 “채소 중 가장 몸을 따뜻하게 하는 작용이 강하고 인체를 유익하게 한다. 항상 이것을 먹는 것이 좋다”고 전하고 있다.

또 부추는 ‘간의 채소’라 불릴 정도로 간 기능 강화 효과가 뛰어나다. 비타민A, C, E, 철분, 칼슘 등이 간을 튼튼하게 하고 알리신 성분이 독소 배출을 돕는다. 간의 활성산소를 억제해 간 건강이 개선된다.

부추를 활용하는 방법은 다양하다. 순댓국이나 추어탕 등 요리 마지막 단계에 부추를 한 줌 넣어 먹으면 된다. 오래 끓이면 향과 영양 성분이 줄어들 수 있기 때문에 불을 끄기 직전 넣거나 완성된 국물 위에 고명처럼 올려 먹는 것이 좋다. 설렁탕이나 곰탕, 소고기무국 등 담백한 국물 요리에 부추를 더하면 향긋한 풍미가 살아나고 식감도 한층 좋아진다. 육개장이나 해장국에 부추를 곁들이면 국물의 깊은 맛이 살아난다.

찬 성질의 돼지고기와 따뜻한 성질의 부추를 함께 먹으면 상호 보완이 된다. 구글 제미나이 생성 이미지

특히 찬 성질의 돼지고기와 따뜻한 성질의 부추를 함께 먹으면 상호 보완이 된다. 돼지고기는 단백질과 지방이 풍부하지만 성질이 다소 차가워 몸을 차게 만들 수 있다. 이때 향긋하고 따뜻한 성질을 지닌 부추를 함께 섭취하면 돼지고기의 찬 성질을 보완하고, 혈액순환과 신진대사 촉진에도 도움을 줄 수 있다.

부추전으로 즐기는 방법도 있다. 깨끗이 씻은 부추를 4~5cm 길이로 썬 뒤, 부침가루와 물을 섞은 반죽에 넣어 고루 섞는다. 이후 팬에 반죽을 올려 노릇하게 부치면 간단하게 부추전을 완성할 수 있다. 기호에 따라 오징어나 새우, 양파 등을 함께 넣으면 풍미가 더욱 살아나 환절기 간식이나 반찬으로 즐기기 좋다.

전문가들은 부추를 오래 끓이기보다는 마지막에 넣어 살짝 익히거나 생으로 무쳐 먹는 것이 향과 영양을 살리는 데 도움이 된다고 조언한다. 만약 몸에 열이 많거나 소화기관이 약한 사람은 부추 과다 섭취에 주의한다. 부추가 설사나 복통 등을 유발할 수 있다. 신장 질환이 있는 사람 역시 부추 섭취를 피하는 게 좋다. 칼륨 함량이 높아 고칼륨혈증을 유발할 수 있다.

[부추 활용 레시피] △돼지수육과 부추 곁들임 : 돼지수육은 부드럽게 삶아 담백하게 즐기는 것이 포인트다. 마지막에 부추를 곁들이면 향긋함과 아삭함 식감을 더할 수 있다. △순댓국에 부추 한 줌 : 진한 순대 육수에 부추를 더하면 국물 맛이 깊어진다. 순댓국을 끓일 때 부추를 마지막에 넣어 아삭한 식감과 향을 살리는 것이 포인트다. △부추전 : 부추는 4~5cm 길이로 썰고, 부침가루와 달걀, 물, 소금을 섞어 반죽을 준비한다. 팬에 기름을 두르고 반죽과 부추를 올려 중약불에서 앞뒤로 노릇하게 부쳐 완성한다.

