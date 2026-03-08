국힘 신동욱, 서울시장 선거 불출마…"당에 헌신할 길 찾겠다"

국민의힘 신동욱 최고위원은 8일 6·3 지방선거 서울시장 선거에 불출마하겠다고 밝혔다.



서울 지역 초선인 신 최고위원은 이날 페이스북 글에서 "지금은 나아가기보다 잠시 멈춰서서 당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다는 결론에 도달했다"며 "서울시장 후보 경선에 참여하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표와 의원들이 지난 3일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 '사법개혁 3법'에 대한 대통령의 재의요구권 행사를 촉구하는 가운데 신동욱 의원이 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "이번 지방선거는 대한민국의 명운이 달린 중요한 선거다. 당 지도부와 출마자, 당원 지지자 모두 한마음이 돼 이재명 정부와 민주당의 폭주를 막아야 한다"며 "정말 한 마음이 돼서 하나의 방향으로 나아가기를 진심으로 바란다"고 말했다.



오세훈 서울시장도 6·3 지방선거 광역단체장 공천 신청 마감일인 이날 오전까지 공천 접수를 하지 않은 것으로 파악됐다.



오 시장은 전날 페이스북 글에서 "당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있나"라며 "공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장 토론을 할 수 있는 자리부터 마련하길 바란다"고 촉구한 바 있다.



서울시장 후보군으로 거론돼 온 5선의 나경원 의원도 서울시장 선거 공천 신청을 하지 않기로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다.



나 의원 측 관계자는 연합뉴스에 "오늘 마감하는 광역단체장 공천 서류 접수를 할 계획이 없다"고 말했다.



국민의힘 서울시장 선거 공천 접수에는 이날 오전까지 당 혁신위원장을 지낸 윤희숙 전 의원, 이상규 서울 성북을 당협위원장이 신청한 것으로 알려졌다.

<연합>

