정청래 “조희대, 즉시 퇴진해야…사법 불신의 원흉”

더불어민주당 정청래 대표는 8일 “이번 6·3 지방선거 승리로 내란을 청산하고 내란세력을 심판해야 한다”며 “6·3 지방선거 승리에 저의 모든 것을 걸겠다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회 본청에서 가진 기자회견에서 “저는 윤어게인 세력들의 발호에 맞서 국민의힘이 내란을 옹호하는 반헌법, 반민주 세력임을 끊임없이 지적했고, 위헌정당 심판의 대상이 될 수 있다는 경고를 수차례 강조했다”며 이같이 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 취임 후 두 번째 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

아울러 정 대표는 조희대 대법원장을 겨냥해 “조희대 사법부가 사법 불신의 원흉이다. 12.3 비상계엄, 서부지법 폭동 때의 태도 그리고 대통령 후보도 입맛에 맞게 바꿔치기 할 수 있다는 오만함이 불러온 자업자득”이라면서 “조희대 대법원장은 즉시 퇴진해야 한다”고 주장했다.

정 대표는 검찰개혁과 관련해 “수사와 기소 분리라는 대원칙을 지켜 검찰개혁을 완수하겠다”며 “검찰청 폐지는 권력기관 개혁의 상징”이라고 강조했다. 이어 “공소청과 중수청 설치법을 통해 수사와 기소의 완전한 분리를 실현하겠다”고 밝혔다.

그는 “검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이자 상징”이라며 “깃발이 찢어지지 않도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다. 아울러 “윤석열 검찰독재 정권 시절 자행된 조작기소 범죄에 대해 국정조사와 특검을 추진하겠다”며 “공소 취소도 시키겠다”고 했다.

정 대표는 당 운영 성과로 ‘당원주권 정당’ 실현을 강조했다.

그는 “당대표 취임 즉시 당원주권정당특별위원회를 출범시켜 당원이 주인 되는 당원주권시대, 당원주권정당의 기치를 높이 올렸다”며 “전당원투표제 상설화와 1인1표제 도입을 통해 당원 권리 행사를 적극 보장하겠다고 했던 약속을 지켰다”고 말했다. 지명직 최고위원 한 명을 평당원이 직접 선출하도록 했고 당원교육과 지역 순회 강연을 통해 당원들과 소통했다고도 설명했다.

그는 “억울한 컷오프, 부적격 공천, 낙하산 공천, 부정부패 공천이 없는 4무 공천을 하겠다”며 “가장 민주적이고 공정하며 투명하고 빠른 4강 공천을 통해 경쟁력 있는 후보를 선출하겠다”고 말했다. 이어 공천신문고와 클린선거 암행어사단을 운영해 단 한 사람도 억울함이 없도록 하겠다고도 강조했다. 이번 지방선거를 당원 참여가 최대한 보장되는 당원주권 축제로 만들겠다”며 “당원과 국민이 함께 뛰는 지방선거로 만들겠다고도 말했다.

정 대표는 “당대표 권한인 전략공천을 하지 않겠다”며 “당원의 뜻이 곧 공천 과정이자, 공천 결과 그 자체가 될 수 있도록 당헌·당규를 개정하여 제도적으로 안착시켰다”고 했다. 정 대표는 “6·3 지방선거는 이재명 정부 출범 이후 처음 치러지는 전국 단위 선거”라며 “가장 겸손한 마음과 가장 낮은 자세로 국민 곁에 다가가겠다”고 말했다.

이어 “지방선거 승리로 헌법과 민주주의 질서를 바로 세우고 국가 대도약 시대를 준비하겠다”고 강조했다.

정 대표는 “개혁 당대표로 개혁에 매진해왔다면 이제 지방선거 승리를 위한 선봉장이 되겠다”며 “지방선거 승리를 위해 제 모든 것을 바치겠다”고 밝혔다.

