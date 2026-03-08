전국 아침 기온 영하권 ‘꽃샘추위’…큰 일교차 유의 [오늘날씨]

일요일인 8일 전국이 대체로 맑은 가운데 꽃샘추위가 이어지겠다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 지나가고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 아침 최저기온을 -7~1도, 낮 최고기온은 6~11도로 예보했다.

주요 도시 아침 최저기온은 △서울 -3도 △인천 -3도 △춘천 -6도 △강릉 1도 △대전 -4도 △대구 -2도 △전주 -3도 △광주 -3도 △부산 1도 △제주 3도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 8도 △인천 6도 △춘천 9도 △강릉 9도 △대전 9도 △대구 11도 △전주 9도 △광주 11도 △부산 11도 △제주 9도 등이다.

이날 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다.

새벽부터 아침 사이 중부 내륙과 전라권을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

낮 동안에는 기온이 오르면서 강과 호수 등에서 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니 안전사고에 각별히 유의해야겠다.

풍랑특보가 발효된 동해 중부 바깥 먼바다와 동해 남부 먼바다에서는 오전까지 바람이 시속 30~60㎞(초속 9~16m)로 매우 강하게 불겠고 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권은 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다 다만 호남권은 낮에, 영남권·제주권은 오후에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다．

