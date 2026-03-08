안세영 지는 법을 잊었다…천위페이 잡고 전영오픈 결승 진출

‘세계 최강’ 안세영(삼성생명)이 또 다시 천위페이(중국·3위)를 잡고 배드민턴 최고 권위 대회인 전영오픈 결승에 진출해 대회 2연패에 성큼 다가섰다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 8일(한국시간) 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 4강에서 천위페이에 2-1(20-22 21-9 21-12)로 역전승을 거뒀다.

안세영이 8일 영국 버밍엄에서 열린 전영오픈 여자 단식 준결승에서 천위페이(중국)를 꺾은 뒤 포효하고 있다. 버밍엄=AP연합뉴스

천위페이는 이날 경기 전까지 안세영과 상대 전적이 14승 14패로 팽팽한 천적이었고 첫 게임도 듀스 끝에 먼저 가져가는 등 안세영을 잡을 기세였다. 하지만 안세영은 2게임 9-8 상황에서 연속 7득점을 몰아치며 단숨에 승기를 잡았다. 마지막 3게임에서도 안세영은 1-1 이후 단 한 번의 추격도 허용하지 않는 무결점 경기를 펼치며 1시간 13분의 혈투 끝에 승리를 가져왔다. 이로써 지난해 10월 덴마크오픈 이후 무패 행진을 이어간 안세영은 국제대회 연승 기록을 ‘36’으로 늘렸다.

안세영은 이제 이번 대회에서 통산 세 번째이자, 한국 배드민턴 단식 선수 사상최초의 ‘전영오픈 2연패’에 도전한다. 과거 박주봉, 정명희, 길영아 등 전설적인 복식 스타들이 이 대회 연패를 달성한 사례는 있었으나 한국 단식 선수가 2년 연속 시상대 맨 위를 지킨 적은 단 한 번도 없었다. 안세영은 8일 오후 10시30분 결승에서 왕즈이(중국·2위)와 맞붙는다.

남자 복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조도 결승에 안착해 역시 대회 2연패에 도전한다. 서승재-김원호는 이날 인도네시아의 레이몬드 인드라-니콜라우스 호아킨(17위) 조를 2-0(21-19 21-13)으로 꺾었다. 둘이 이번에 금메달을 목에 걸렴 1986년 박주봉-김문수 이후 한국 선수로는 40년만에 남자복식 2연패에 성공하게 된다.

한편 세계 랭킹 4위에 빛나는 여자복식 듀오 백하나와 이소희(이상 인천국제공항)도 전영 오픈 결승에 진출해 동반 우승 기대를 높였다. 이들은 4강에서 탄 펄리-티나 무랄리타란 조(말레이시아·2위)를 2-0(21-17 21-18)으로 격파했다. 이번 대회에서 우승할 경우 백하나와 이소희는 지난 2024년 이후 3년 만에 전영오픈 금메달을 목에 걸게 된다.

