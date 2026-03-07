꽃샘추위에 일요일 아침도 영하권…큰 일교차 주의

일요일인 8일은 서울의 아침기온이 -3도까지 떨어져 쌀쌀하겠다.



전국의 아침 최저기온은 -7∼1도, 낮 최고기온은 6∼11도로 예보됐다.

당분간 대부분 지역의 아침 기온이 0도 이하가 되겠고, 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.



전국이 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다.



내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠다. 같은 시간 중부 내륙과 전라권을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만 안개도 예보돼 교통안전에 신경 써야겠다.



미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.0m, 서해·남해 0.5∼2.0m로 예상된다.



다음은 8일 지역별 날씨 전망.



[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [맑음, 구름많음] (-3∼8) <0, 20>

▲ 인천 : [맑음, 구름많음] (-3∼6) <0, 20>

▲ 수원 : [맑음, 구름많음] (-3∼7) <0, 20>

▲ 춘천 : [맑음, 구름많음] (-6∼9) <0, 20>

▲ 강릉 : [맑음, 구름많음] (1∼9) <0, 20>

▲ 청주 : [맑음, 구름많음] (-2∼9) <0, 20>

▲ 대전 : [맑음, 구름많음] (-4∼9) <0, 20>

▲ 세종 : [맑음, 구름많음] (-4∼9) <0, 20>

▲ 전주 : [맑음, 구름많음] (-3∼9) <0, 20>

▲ 광주 : [맑음, 구름많음] (-3∼11) <0, 20>

▲ 대구 : [맑음, 구름많음] (-2∼11) <0, 20>

▲ 부산 : [맑음, 구름많음] (1∼11) <0, 20>

▲ 울산 : [맑음, 구름많음] (0∼11) <0, 20>

▲ 창원 : [맑음, 구름많음] (-1∼11) <0, 20>

▲ 제주 : [맑음, 구름많음] (3∼9) <10, 20>

<연합>

