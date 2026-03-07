“尹도 코스피 6000 찍었을 것” 한동훈에 김남국 “그때 하지 그랬나”

더불어민주당 김남국 대변인이 7일 윤석열 전 대통령이 정치를 계속 했어도 코스피 5000~6000을 달성했을 거라는 국민의힘 한동훈 전 대표를 겨냥해 “그때 하지 그랬나”라고 되물었다.

더불어민주당 김남국 대변인. 뉴시스

김 대변인은 이날 서면브리핑에서 “국민의힘에서 제명당한 한동훈 전 대표가 부산 구포시장에서 ‘윤석열 대통령이 계엄을 안 했다면 주가 6000을 찍었을 것’이라는 망언을 내뱉었다”고 날을 세웠다.

이어 “헌정 질서를 유린하고 민생을 파탄냈던 정권의 핵심 부역자로서 일말의 양심조차 내던진 역대급 현실 왜곡이자 국민 기만”이라며 “‘계엄만 안 했더라면’이라는 비겁한 가정은 범죄자가 ‘검거되지만 않았더라면’이라고 우기는 궤변과 다를 바 없다”고 지적했다.

앞서 같은 날 부산 구포시장에서 상인들을 만난 한 전 대표는 연설에서 윤 전 대통령이 비상계엄령을 선포하지 않고 지금까지 정치를 했어도 코스피 지수가 5000~6000을 찍었을 거라고 주장했다.

2024년 이후 2년 만에 다시 구포시장을 찾은 한 전 대표는 “주가지수가 5000, 6000을 찍는다고 해서 서민과 시장 상인의 삶이 나아지고 있느냐”며 반문한 후, “그렇지 않다”고 단언했다.

이어 “정책과 경제의 성공 여부는 증권사 직원이 판단하는 것이 아니라 구포시장과 같은 전통시장 상인들이 평가하는 것”이라고 강조했다.

그러면서 “삼성전자와 하이닉스 같은 대형주의 주가가 급등하며 지수 상승을 견인하지만, 현실을 살아가는 분들에게는 큰 영향이 없다”고 덧붙였다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 7일 오후 부산 구포시장에서 발언하고 있다. 뉴스1

특히 이재명 정부의 지수 상승의 공로에 대해서는 선을 그었다.

한 전 대표는 “5000, 6000이라는 숫자가 자랑스러운 일인 것은 맞지만, 이재명 정부의 정책이어서가 아니다”라며 “반도체 사이클이 돌아오면서 생긴 현상”이라고 분석했다.

이에 김 대변인은 “데이터와 지표가 증명하는 윤석열 정부의 성적표는 한 전 대표 주장과 정반대의 참혹한 궤적을 그리고 있다”고 강조했다. 2024년 윤 전 대통령의 비상계엄령 선포로 국가신용 회복에 치명적인 대못을 박았다면서다.

계속해서 “이렇듯 암담했던 과거를 딛고 일어선 오늘날의 코스피 6000선 돌파는 전 정권이 남긴 정치적 리스크와 무능의 잔재를 온몸으로 견딘 우리 국민의 위대한 승리”라고 했다.

나아가 “한 전 대표는 시장 상인들 앞에서 허황된 가정법 뒤에 숨어 여론을 호도할 게 아니라, 본인이 부역했던 정권이 국민에게 준 상처와 경제적 도륙에 석고대죄하고 역사의 뒤안길로 사라지는 게 마땅할 것”이라고 쏘아붙였다.

