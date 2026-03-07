우상호 “대통령이 보낸 사람” vs 김진태 “진짜 힘은 체력에서 나와”

더불어민주당 강원도지사 예비후보인 우상호 전 정무수석이 춘천에 내건 대형 현수막에 ‘대통령이 보낸 사람’이라며 ‘힘’을 강조한 가운데 김진태 강원지사가 턱걸이에 도전하는 영상을 공개, 진짜 힘은 이런 것이라고 맞불을 놨다.

김진태 강원도지사는 이달 6일 자신의 유튜브 채널 ‘김진태TV’에서 턱걸이에 도전하는 모습을 담을 짧은 영상을 공개했다.

김진태 강원지사가 춘천 봉의산에 올라 턱걸이에 도전하고 있다. 김진태TV 갈무리

반려견과 춘천 봉의산에 오른 김 지사는 ‘이곳에 자주 오는지’ 묻는 촬영자 말에 “반려견 뭉치와 등산하러 자주 온다. 턱걸이도 한 번씩 한다”고 웃으며 답했다. 직접 보여줄 수 있는지 묻자 김 지사 “한 번 해보겠다”며 철봉을 굳게 다잡았다.

김 지사는 내리 23개를 성공했다. 영상에는 ‘건강하고 힘차게’, ‘끝까지 도전’이라는 자막이 깔렸다. 철봉에서 내려온 김 지사는 웃으며 “컨디션이 좀 좋지 않다”고 농담을 건넨 뒤 “그래도 많이 했다. 힘내자”고 말했다.

누리꾼들은 ‘자기 전에 생각날 거야. 운동 많이 된다’, ‘마라톤도 10㎞ 뛰시더니 턱걸이도 가볍게 하신다’, ‘체력관리가 대단하다’ 등 응원하는 댓글을 남겼다.

이날 김 지사가 영상을 공개한 것은 앞서 우 전 정무수석이 강원도지사 예비후보로 등록하면서 춘천에 내건 대형 현수막에 대한 맞불이라는 분석이 나온다.

더불어민주당 강원도지사 예비후보인 우상호 전 정무수석이 춘천에 내건 대형 현수막. 이민찬 국민의힘 미디어특위 부위원장 SNS 갈무리

우 전 수석은 현수막에서 ‘대통령이 보낸 사람’이라며 힘이 있다고 강조했는데, 진짜 힘은 대통령에게 나오는 것이 아니라 체력에서 나온다는 사실을 강조하기 위한 전략이라는 설명이다.

일각에서는 강원특별법 3차 개정안조차 통과시키지 못한 우 전 청와대 정무수석이 힘이 있다고 표현하는 것은 적절하지 않다는 비판도 제기된다.

