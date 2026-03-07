'솔로지옥5' 이성훈, '전참시' 출격해 美 직장·현커·대통령 손자설 전격 공개

MBC '전지적 참견 시점'

넷플릭스 '솔로지옥5' 속 화제의 출연자 이성훈이 7일 MBC '전지적 참견 시점'에 등판한다.

이성훈은 이날 MBC '전지적 참견 시점' 388회에 출연해 자신의 일상을 공개한다.

미국 뉴욕 증권가에서 수재중에서도 수재들만 모이는 '금융계의 꽃' 퀀트 트레이더로 활약중인 이성훈은 홀덤 펍에 방문해 남다른 브레인 능력을 뽐낸다.

그는 홀덤 테이블에 앉자마자 범접할 수 없는 분위기로 판을 장악하고 포커페이스와 흔들림 없는 평정심으로 게임을 리드하며 '금융계의 뇌섹 타짜'다운 면모를 과시한다.

이후 이성훈은 '솔로지옥5' 출연진인 우성민, 김민지, 김고은, 박희선과 회동해 자신을 둘러싼 각종 루머들도 언급한다.

일반 대중의 가장 많은 관심이 집중됐던 이명박 전 대통령 외손자설부터, 또 다른 초미의 관심사인 ' 최미나수와의 현커설' 을 솔직하게 밝히며 그간 자신을 둘러싼 궁금증을 해소시켜줄 전망이다.

이성훈의 '뇌섹남' 모먼트와 '솔로지옥5' 멤버들과 함께하는 솔직·시원한 회동은 7일 오후 11시 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.

