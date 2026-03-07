[속보] 술기운에 중앙분리대 ‘쾅’…배우 이재룡, 음주 사고 후 도주 덜미

밤공기를 가르며 달리던 차량이 굉음과 함께 멈춰 섰다. 형체를 알아보기 힘들 정도로 찌그러진 중앙분리대 파편이 도로 위를 뒹굴었지만, 사고를 낸 운전자는 수습 대신 가속 페달을 밟았다. 어둠 속으로 자취를 감췄던 운전자는 중견 배우 이재룡(62) 씨였다.

배우 이재룡(62) 씨가 서울 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 현장을 벗어난 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 연합뉴스

7일 서울 강남경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치 등의 혐의로 이씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

이씨는 이날 오전 2시쯤 서울 강남구 지하철 9호선 삼성중앙역 인근 도로에서 술에 취한 상태로 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 이탈한 혐의를 받는다.

사고 직후 이씨의 행적은 치밀하지 못했다. 그는 사고 현장을 떠나 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 인근 지인의 집으로 자리를 옮겼다가 추적에 나선 경찰에 붙잡혔다. 적발 당시 이씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었던 것으로 확인됐다.

이씨의 음주 관련 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2003년에도 강남구에서 술을 마신 상태로 운전하다 사고를 낸 뒤 음주측정을 거부해 입건된 전력이 있다. 주취 상태의 실수는 2019년에도 반복됐다. 당시 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 입건됐으며, 검찰 단계에서 기소유예 처분을 받은 바 있다.

하지만 이번에는 상황이 다르다. 인명 피해는 없었지만 중앙분리대를 파손한 뒤 현장을 이탈했다는 점에서 비판의 목소리가 커지고 있다. 경찰은 이씨를 상대로 술을 마신 경위와 도주 이유 등 정확한 사건 내용을 파악하고 있다.

