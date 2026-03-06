靑 참모들 농지 논란에 “각자 법과 윤리 부합하도록 조치해야… 상황 좀더 파악하겠다”

이재명 대통령이 ‘경자유전(농사짓는 사람이 농지를 소유해야 한다)’의 헌법 원칙을 강조하며 농지 실태 전수조사를 주문한 가운데, 야권에서 6일 청와대 참모 중 정정옥 성평등가족비서관이 투기성 농지 매입을 했을 가능성이 제기됐다. 이와 관련해 청와대는 “추후 상황을 좀 더 파악해보겠다”고 밝혔다.

강유정 청와대 대변인. 연합뉴스

강유정 청와대 대변인은 이날 춘추관에서 진행한 브리핑에서 정 비서관의 투기성 농지 매입 의혹 제기에 대한 입장을 질문받고 이처럼 답했다. 강 대변인은 “청와대 공무원은 임용 시 관련 규정에 따라 적법하게 재산 신고를 하게 돼 있다”며 “그리고 각자 법률과 공직자 윤리에 부합하도록 필요한 조치를 해야 하는 것으로 알고 있다”고 설명했다.

앞서 이날 국민의힘 김은혜 의원은 정부 재산공개 내역과 토지 등기 및 관련 자료를 분석한 결과 정 비서관이 지난 2016년 본인과 자녀 명의로 경기 이천과 시흥에 각각 농지를 구매한 것이 확인됐다고 밝혔다. 김 의원은 해당 농지들이 개발사업 부지들과 인접한 곳이라며 투기성 매입 의혹을 제기했다.

