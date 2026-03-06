사상 첫 통합광역자치단체 ‘전남광주시’ 실무 논의 본격화

전남·광주 행정통합을 위한 정부와 지방자치단체 간 본격적인 실무 논의가 시작됐다.

행정안전부는 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 김민재 차관 주재로 전라남도, 광주광역시와 ‘전남광주통합특별시 출범준비회의’를 개최했다.

김민재 행정안전부 차관이 6일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘전남광주통합특별시 출범준비회의’에서 인사말을 하고 있다. 행안부 제공

이번 회의는 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’ 공포에 따른 후속조치로 마련됐다. 행안부 내 범정부지방행정체제개편지원단과 광주·전남 부단체장, 통합실무준비단이 처음으로 한자리에 모여 출범 준비 방향을 공식적으로 논의했다.

행안부는 회의에서 올해 7월1일 전남광주통합특별시 출범을 목표로 한 단계별 이행안(로드맵)을 공유하고, 출범 준비 기구 설치와 정보시스템 통합 방안 등을 설명했다. 전남도와 광주시는 현재 준비 상황과 앞으로의 추진 계획, 정부 차원의 지원이 필요한 사항 등을 전달했다.

행안부와 전남도·광주시는 앞으로 시기별 절차에 로 준비 절차를 밟아나갈 계획이다. 우선 6·3지방선거 전까지 통합특별법 관련 시행령을 제정하고, 분야별 지침에 따라 조직, 재정, 자치법규 통합 등 출범 준비 절차를 진행한다. 이후 선거를 거쳐 새롭게 구성되는 최초 임시회에서 필수 조례안을 의결하고, 대민서비스와 주요 행정시스템도 순차적으로 통합 개통할 방침이다.

행안부는 범정부지방행정체제개편지원단 내 전담 부서를 두고, 두 시·도의 통합 절차를 지원할 예정이다. 김민재 차관은 “대한민국 역사상 처음으로 이뤄지는 이번 광역 지방정부 간의 통합은 기존 수도권 일극 체제를 극복하고 지역 주도 성장을 실현하는 출발점이 될 것”이라며 “전남광주통합특별시가 성공적으로 출범할 수 있도록 정부의 모든 역량을 집중해 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

