코스피, 등락 끝에 5580대 강보합 마감…코스닥은 3% 넘게 상승

코스피가 6일 중동 전쟁 확대 불안감 속 등락하다 5,580대에서 강보합 마감했다.



이날 코스피는 전장보다 0.97포인트(0.02%) 오른 5,584.87에 장을 마쳤다.



코스피는 전날 490.36포인트(9.63%) 폭등해 상승폭은 역대 최대, 상승률은 2008년 금융위기 이후 최대를 기록했다.

6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다.연합뉴스

이날도 상승 마감했지만, 전날 대비 오름폭은 둔화했다.



지수는 전장보다 92.88포인트(1.66%) 내린 5,491.02로 출발해 낙폭을 줄여 잠시 상승 전환해 5,600선을 회복했다.



이후 다시 5,381.27까지 하락폭을 키우던 코스피는 낙폭을 줄여 장 막판 소폭 상승세로 돌아섰다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 8.3원 오른 1,476.4원을 나타냈다.



유가증권시장에서 개인이 2조9천503억원 순매수하며 지수에 상방 압력을 가했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1조9천523억원, 1조1천141억원 매도 우위를 보이며 지수 상승폭을 제한했다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 6천319억원 '팔자'를 나타냈다.



이날 국내 증시는 중동 전쟁 장기화 우려에 하락한 뉴욕증시에 덩달아 투자심리가 위축되는 흐름을 보였다.



간밤 뉴욕증시는 미국과 이란의 전쟁이 지상전으로 전개되고 인접국까지 휘말릴 수 있다는 불안이 커지면서 3대 지수가 일제히 하락했다.



미국이 호르무즈 해협과 걸프만 일대의 안전 보장을 선언했지만, 걸프 해역 안쪽에서 유조선이 이란에 의해 피격됐다는 소식이 나오면서 불안감이 번졌다.



이에 서부텍사스산원유(WTI)가 8.5% 폭등하며 배럴당 81달러선을 넘어섰다.



특히 한국은 원유 수입 의존도가 높아 유가 상승 시 타격이 더욱 크다는 인식이 번지면서 이날 국내 증시에서 외국인을 중심으로 매물이 출회됐다.



다만 개인의 저가 매수세가 장중 유입되면서 지수는 장 막판 상승세로 돌아섰다.



노동길 신한투자증권 연구원은 "코스피는 유가 상승 및 원/달러 환율 변동성 확대에 장중 전날 상승분을 일부 되돌렸다"며 "외국인 현·선물 매도가 오늘 시장에 부담으로 작용했다"고 분석했다.



시가총액 상위 종목 중 현대차[005380](0.91%), 기아[000270](0.36%) 등 자동차주와 LG에너지솔루션[373220](1.62%), 두산에너빌리티[034020](8.29%), 셀트리온(0.47%) 등이 올랐다.



중동 전쟁 장기화 가능성에 한화에어로스페이스[012450](7.24%), 한화시스템[272210](5.37%) 등 방산주도 동반 상승했다.



반면 삼성전자[005930](-1.77%), SK하이닉스[000660](-1.81%) 등 반도체주가 내려 지수 상승폭을 제한했다.



삼성바이오로직스[207940](-0.18%), SK스퀘어[402340](-2.30%), HD현대중공업[329180](-0.89%), KB금융[105560](-1.07%), 신한지주[055550](-1.18%) 등도 하락했다.



업종별로 보면 건설(5.49%), 금속(3.11%), 운송장비(2.13%) 등은 올랐으며, 전기전자(-1.09%), 운송창고(-0.93%), 음식료(-0.60%) 등은 내렸다.



코스닥지수는 전장보다 38.26포인트(3.43%) 오른 1,154.67에 거래를 마쳤다.



전날 코스닥지수는 14.10% 급등해 사상 최대 상승률을 기록했는데, 이날도 지속해 상승했다.



지수는 전장보다 1.08포인트(0.10%) 오른 1,117.49로 출발해 상승폭을 키웠다.



개장 직후 가파른 상승에 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 전날에 이어 발동하기도 했다.



그러나 이후 상승폭을 줄여 하락 전환해 1,100선을 내줬다가 다시 오름세로 돌아섰다.



코스닥시장에서 기관이 4천719억원 순매수했으며, 개인과 외국인은 각각 788억원, 3천814억원 매도 우위를 보였다.



에코프로[086520](5.72%), 에코프로비엠[247540](3.63%) 등 이차전지주와 알테오젠[196170](0.27%), 에이비엘바이오[298380](7.45%), 리노공업[058470](4.61%) 등이 올랐다.



삼천당제약[000250](-4.02%), 레인보우로보틱스[277810](-0.60%), 메지온[140410](-2.72%) 등은 하락했다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 31조3천630억원, 14조4천140억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 23조7천800억원이다.

