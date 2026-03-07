보호수에 깃든 설화·민담’… 전북도, 200그루 도감에 담아

오랜 세월 마을과 함께해 온 전북 지역 보호수의 역사와 이야기가 한권의 도감에 담겼다. 설화와 민담을 간직한 지역 보호수의 문화적 의미와 생태적 가치를 함께 담아내 지역의 살아 있는 문화유산 기록으로 평가된다.

전북도는 여러 지역에 분포한 보호수 중 200그루를 선별해 이에 얽힌 이야기와 생태적 특징을 함께 담은 보호수 도감 '그 나무 곁에 우리는’을 제작했다고 6일 밝혔다. 이번 도감은 보호수가 간직한 역사와 문화적 의미를 체계적으로 기록하고, 도민과 함께 보전 가치를 공유하기 위해 마련됐다.

전북도가 관내 보호수 중 200그루를 선별해 이에 얽힌 이야기와 생태적 특징을 함께 담아 도감으로 발간한 '그 나무 곁에 우리는'.

보호수는 산림보호법에 따라 역사적·학술적 가치가 있는 노목이나 거목, 희귀목 등을 특별히 보호하기 위해 지정된 나무를 말한다. 현재 전북 지역에는 느티나무와 소나무, 은행나무 등 총 19종 658그루가 보호수로 지정·관리되고 있으며, 지역의 역사와 공동체 문화를 상징하는 존재로 평가받고 있다.

특히, 상당수 보호수는 마을 어귀나 정자 주변에 자리 잡아 주민들이 모여 제사를 지내거나 마을의 안녕을 기원하던 ‘당산나무’ 역할을 해 왔다. 수령이 수백 년에 이르는 나무도 적지 않아 세대를 넘어 전해 내려오는 설화와 민담, 마을 형성의 역사까지 함께 간직하고 있는 것이 특징이다. 이 때문에 보호수는 자연유산이자 지역 공동체의 기억을 품은 문화유산으로도 의미가 크다.

이번 도감은 보호수의 수령과 크기, 생육 환경 등 생태적 특성뿐 아니라 나무에 얽힌 설화와 민담, 마을의 역사 등을 이야기 형식으로 풀어냈다. 이를 통해 단순한 정보 제공을 넘어 나무가 간직한 세월의 의미와 공동체의 삶을 생생하게 전달하도록 구성했다.

또 보호수가 자리한 지역의 문화와 주변 관광지 정보도 함께 수록해 자료집을 넘어 관광 안내서로도 활용할 수 있게 했다. 도는 이번 도감이 지역 문화자원을 알리는 동시에 생태 관광 콘텐츠로도 활용될 것으로 기대한다.

전북도 관계자는 “이번 보호수 도감 발간은 도내 보호수가 지닌 역사적 가치와 문화적 의미를 널리 알리는 계기가 될 것”이라며 “도민과 함께 보호수 보전의 중요성을 공유하고 지속 가능한 산림 환경을 만들 것”이라고 말했다.

전북 지역 보호수 관련 상세 정보는 전북 보호수 도감 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

