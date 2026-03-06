2025년 민주당 후원금 13억… 국힘 7억, 진보·정의·개혁신당에도 밀려

2025년 중앙당 후원금 모집 결과, 더불어민주당이 13억여 원을 모금해 1위를 차지했다. 반면 제1야당인 국민의힘은 7억여 원에 그치며 원내 의석 5석 미만 정당인 진보당과 개혁신당에도 뒤진 것으로 나타났다. 원외 정당인 정의당보다도 모금액이 적었다.

중앙선거관리위원회가 6일 발표한 지난해 중앙당 후원회 모금 내역에 따르면, 민주당이 13억4700여만 원으로 가장 많았다. 이어 △진보당 9억7100여만 원 △정의당 9억900여만 원 △개혁신당 8억3600여만 원 △국민의힘 7억1900여만 원 △자유와혁신 5억9400여만 원 △새미래민주당 5억6700여만 원 △조국혁신당 4억5400여만 원 순이었다. 현행법상 공직선거가 있는 해 선거에 참여한 중앙당의 연간 후원금 모금 한도는 100억 원이다.

박수치는 민주당 최고위. 연합뉴스

한편 국회의원 후원금은 소폭 늘어난 것으로 나타났다. 선관위에 따르면 지난해 국회의원 1인당 평균 후원금은 약 2억 원으로, 2024년 평균(1억9500여만원)보다 약 500만원 증가했다.

정당별 평균을 보면 지난해 6월 이후 여당이 된 민주당 소속 의원이 2억2800여만 원으로 가장 많았다. 이어 개혁신당(1억9500여만 원), 국민의힘(1억7300여만 원), 기본소득당(1억5300여만 원), 사회민주당(1억5000여만 원), 진보당·조국혁신당(1억1500여만 원) 순이었다.

지난해 연간 모금 한도(공직선거가 있는 해 3억 원)를 초과한 국회의원 후원회는 52곳이었다. 정치자금법에 따르면 신용카드, 예금계좌, 전화, 인터넷 전자결제 등을 통한 모금 과정에서 불가피하게 한도를 넘긴 경우 연간 모금 한도의 20% 범위까지는 초과 모금이 가능하다.

