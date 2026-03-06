박재범, 16년만 2PM 탈퇴 언급 "미안하고 죄송한 마음 뿐"

힙합가수 겸 프로듀서 박재범이 그룹 2PM 탈퇴 당시 죄송한 마음밖에 없었다고 말했다.

그는 지난 5일 유튜브 채널 '아이즈매거진'에 올라온 영상에서 인터뷰를 진행했다.

가수 박재범. 유튜브 채널 '아이즈매거진' 캡처

박재범은 팀 탈퇴 당시를 떠올리며 "그냥 미안하고 죄송한 마음밖에 없었다"며 "어쨌든 많은 사람들에게 실례, 피해를 끼쳤다"고 말했다.

그는 "그런데 불안한 건 진짜 없다. 난 진짜 흘러가는대로 받아들이고 산다"고 덧붙였다.

박재범은 "주어진 상황에서 최선을 다하는 스타일이라 불안하거나 하진 않았다"고 했다.

이어 그는 2PM 탈퇴 이후 시애틀에서 올린 커버 영상에 "내가 컴백할 수 있었던 이유"라며 "당시 유튜브가 한참 뜨고 있어서 동양계 미국인들이 커버 영상을 올리는 게 유행이었다"고 말했다.

한편 박재범은 2PM 활동 중이었던 지난 2009년 미국 소셜미디어에 남겼던 글이 한국 비판이란 논란에 휩싸여 결국 팀 탈퇴를 선언했다. 이후 그는 2010년 소속사 JYP엔터테인먼트와 계약을 마무리했다.

박재범은 현새 솔로 가수로 활동 중이며 소속사 대표이자 프로듀서를 맡고 있다.

