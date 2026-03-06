검색

“먹기 싫다는 표정인데?”…맥도날드 CEO ‘신제품 먹방’ 후폭풍

관련이슈 이슈플러스

입력 : 수정 :
최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

맥도날드 최고경영자(CEO)가 신제품 홍보를 위해 올린 ‘먹방’ 영상이 예상과 달리 조롱의 대상이 되며 온라인에서 확산하고 있다. 경쟁사인 버거킹까지 패러디 영상에 가세하면서 두 브랜드 간 신경전에도 관심이 쏠린다.

 

크리스 켐프친스키 맥도날드 CEO는 지난달 4일 자신의 인스타그램에 사무실에서 신메뉴 ‘빅 아치 버거’를 먹는 영상을 공개했다.

 

크리스 켐프친스키 맥도날드 최고경영자(CEO) 인스타그램 캡처
크리스 켐프친스키 맥도날드 최고경영자(CEO) 인스타그램 캡처

그는 “우리 신메뉴가 내 새로운 점심 메뉴가 될지도 모르겠다”며 “매우 독특한 참깨를 썼고 번 안에는 패티, 빅 아치 소스, 양상추가 들어간다”고 설명했다. 이어 햄버거를 한 입 베어 문 뒤 “나는 이 제품을 매우 좋아한다. 진짜 맛있다. 맥도날드만 만들 수 있는 것”이라고 말했다.

 

그러나 영상이 공개되자 반응은 싸늘했다. 켐프친스키가 햄버거를 작게 한 입 베어 물고 어색한 표정을 짓는 모습이 오히려 맛이 없어 보인다는 인상을 줬다는 이유다. 누리꾼들은 “지금까지 본 첫 입 중 가장 작다”, “먹기 싫은 것 같다”, “촬영 끝나고 뱉었을 듯” 등의 댓글을 남겼다.

 

이 장면은 곧 사회관계망서비스(SNS)에서 밈(meme)이 되며 패러디 콘텐츠로 확산했다. 틱톡과 인스타그램 등에는 켐프친스키의 ‘작은 한 입’을 따라하는 영상이 잇따라 올라왔고, 일부 콘텐츠는 ‘좋아요’ 100만개 이상을 기록했다.

 

심지어 경쟁사인 버거킹도 가세했다. 버거킹 미국·캐나다 대표인 톰 커티스는 틱톡에 새로운 와퍼 메뉴를 큼지막하게 베어 먹는 영상을 올렸다. 이는 맥도날드의 빅 아치 버거보다 며칠 앞서 출시된 제품으로 알려졌다. 영상에는 “우리도 한번 해봤다”는 문구가 덧붙여졌다.

 

미국 경제매체 포브스는 이번 사례를 두 패스트푸드 기업의 오랜 경쟁 구도 속 해프닝으로 분석했다. 매체는 “맥도날드와 버거킹은 수십년 동안 서로를 견제해왔다”며 “버거킹이 경쟁사를 풍자하는 마케팅을 종종 펼쳐온 전통이 있다”고 설명했다.

 

앞서 버거킹은 2017년 할로윈 행사에서 광대 복장을 한 고객에게 무료 와퍼를 제공, 맥도날드 마스코트 ‘로널드 맥도날드’를 풍자한 바 있다.


최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

[포토] 박진영-김민주 '선남선녀 커플'
  • [포토] 박진영-김민주 '선남선녀 커플'
  • 해외 패션쇼 떠나는 한소희
  • 초아, 확 달라진 비주얼
  • 초코 윤지 '상큼 발랄'