서울시, 청년층 사회 적응을 돕는 전문가 특강 개최 [오늘, 특별시]

서울시는 대학생과 사회 초년생들이 사회 적응 과정에서 겪는 소통의 어려움을 완화하고 커뮤니케이션 역량을 높이기 위해 소통 전문가 이호선·김경일 교수의 ‘서울런 커뮤니케이션 특강’을 개최한다고 6일 밝혔다.

서울런 이용 회원과 대학생 멘토를 대상으로 하는 이번 특강은 이달 14일과 26일 2회에 걸쳐 온라인(ZOOM)으로 진행된다. 사회생활에서 필수적인 의사소통·공감·경청 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

어떻게 말해야 할지 설명하는 데 그치지 않고 참가자가 직접 말하고 반응하며 익히는 양방향으로 운영된다. 사회 초년생이 겪는 다양한 상황을 구체적으로 설정하고 해결 전략을 단계별로 체험하는 방식이다. 참가자들은 특강 중 질의응답을 통해 조직 생활에서 느낀 소통의 어려움을 전문가와 직접 나누고 개별적인 조언을 받을 수 있다.

14일 1차 강연은 ‘사회에 첫발을 내딛는 소통의 비밀’을 주제로 소통 전문가 이호선 교수가 관계 스트레스와 의사 표현의 어려움을 완화하는 실질적인 대화법을 설명한다. 26일 2차 강연은 인지심리학자 김경일 교수가 ‘일잘러의 핵심, 대화의 심리’를 주제로 동료와의 협업을 이끄는 공감과 경청의 기술, 타인의 마음을 얻는 설득 전략을 전수한다.

정진우 시 평생교육국장은 “사회에 첫발을 내딛는 청년들에게는 직장 내 상사·동료와의 관계 형성과 원활한 소통이 조직 적응의 중요한 요소”라며 “국내 최고의 전문가들이 전하는 실전 노하우를 통해 우리 청년들이 조직 내에서 안정적으로 자리 잡고 협업 역량을 강화하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

