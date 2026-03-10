“폰 충전 안 될 때 서비스센터 가지 마세요”… 100원 면봉으로 ‘10만원’ 아끼는 법

욕실이나 화장대 서랍에서 흔히 보이는 면봉은 보통 귀 청소나 번진 화장을 정리할 때 사용된다. 면봉은 작은 솜 끝과 가느다란 막대 구조 덕분에 좁은 틈을 닦거나 소량의 크림·오일을 바르는 등 생활 속에서 의외로 쓸모가 많다. 일상에서 바로 활용할 수 있는 몇 가지 방법을 정리했다.

스마트폰 제조사들도 충전 포트 청소 시 금속 도구 사용을 피하고 부드러운 도구를 사용할 것을 권장하고 있다. 사진 = 세계일보

① 스마트폰 충전 불량…단자 먼지 확인

스마트폰 충전이 제대로 되지 않을 때 충전 케이블 문제뿐 아니라 단자 내부에 쌓인 먼지도 흔한 원인으로 꼽힌다. 10일 전자기기 업계에 따르면 충전 포트 안에 먼지나 섬유 조각이 쌓이면 케이블 단자가 완전히 밀착되지 않아 접촉이 불안정해질 수 있다.

이럴 때 면봉 솜을 살짝 눌러 납작하게 만든 뒤 소독용 알코올을 소량 묻혀 단자 주변을 조심스럽게 닦아주면 먼지와 기름기를 제거하는 데 도움이 된다. 다만 전자기기를 청소할 때는 반드시 전원을 끄고 액체가 내부로 들어가지 않도록 소량만 사용하는 것이 중요하다. 스마트폰 제조사들도 충전 포트 청소 시 금속 도구 사용을 피하고 부드러운 도구를 사용할 것을 권장하고 있다.

​

면봉은 작은 솜 끝과 가느다란 막대로 구성돼 좁은 틈 청소나 소량의 액체를 바르는 데 활용할 수 있다. 사진=게티이미지뱅크

② 지퍼가 뻑뻑할 때…윤활 성분을 소량만

가방이나 점퍼 지퍼가 잘 움직이지 않을 때 억지로 잡아당기면 이가 틀어지거나 천이 손상될 수 있다. 이럴 때 면봉 끝에 바셀린이나 립밤, 혹은 양초의 파라핀 성분을 소량 묻혀 지퍼의 이가 맞물리는 부분에 살짝 문질러 주면 움직임이 한결 부드러워진다.

지퍼는 금속이나 플라스틱 이가 서로 맞물려 이동하는 구조다. 마찰이 커지면 움직임이 둔해지기 쉽다. 윤활 성분을 소량 바르면 표면 마찰을 줄이는 데 도움이 된다. 면봉을 사용하면 윤활제가 옷감에 직접 묻는 것을 막고 필요한 부분에만 바르기 쉽다.

면봉으로 키보드 틈 사이를 청소하는 모습. 면봉을 이용하면 버튼 사이에 쌓인 먼지를 비교적 쉽게 제거할 수 있다. 사진=클립아트코리아

③ 키보드·리모컨 틈 먼지 제거

컴퓨터 키보드나 TV 리모컨은 버튼 사이 좁은 틈에 먼지가 쌓이기 쉬운 전자기기다. 손가락이 닿기 어려운 부분은 면봉을 이용하면 버튼 사이에 낀 먼지를 쉽게 제거할 수 있다.

면봉 끝에 소량의 알코올을 묻혀 버튼 주변을 닦아주면 먼지뿐 아니라 손에서 묻은 유분 등 오염물질도 함께 제거할 수 있다. 틈새 먼지를 정기적으로 정리하면 기기를 깨끗하게 관리하는 데 도움이 된다.

④ 창틀·블라인드 모서리 청소

창틀 모서리나 블라인드 사이처럼 청소 도구가 잘 들어가기 어려운 좁은 공간에도 면봉이 활용된다. 면봉으로 틈을 따라 쓸어주면 틈에 끼어 있는 먼지를 쉽게 제거할 수 있다. 일반 걸레가 닿지 않는 부분까지 정리할 수 있어 틈새 청소에 유용하다.

⑤ 자동차 송풍구 먼지 제거

자동차 에어컨 송풍구처럼 틈이 많은 부분은 먼지가 쌓이기 쉽다. 송풍구 날개 사이처럼 손이 잘 닿지 않는 공간은 면봉을 이용하면 구석까지 닦아낼 수 있다.

세차나 실내 청소를 할 때도 면봉은 램프 주변 틈이나 버튼 사이처럼 좁은 부분의 먼지를 닦아낼 때 활용할 수 있다. 큰 천이나 브러시가 닿기 어려운 틈을 정리할 때 쓰기 좋다.

면봉에 연고를 묻혀 사용하는 모습. 손가락 대신 멸균 면봉을 사용하면 필요한 만큼만 덜어 위생적으로 바를 수 있다. 사진=게티이미지뱅크

⑥ 연고 바를 때도 위생적으로

상처 부위에 연고를 바를 때 손가락을 직접 사용하면 손에 있던 세균이 상처로 옮겨가거나 연고 용기가 오염될 수 있다. 이때 멸균 면봉을 사용하면 필요한 만큼만 덜어 상처 부위에 바를 수 있다.

보건당국은 상처 관리 시 손 위생을 철저히 하고 깨끗한 도구를 사용하는 것이 감염 예방에 중요하다고 안내하고 있다.

⑦ 베란다 텃밭 ‘인공 수분’에도 활용

딸기나 방울토마토 같은 작물은 꽃가루가 다른 꽃으로 옮겨져야 열매가 맺힌다. 하지만 베란다나 실내에서 재배할 경우 곤충이 부족해 자연 수분이 충분히 이루어지지 않는 경우도 있다.

이때 면봉이나 작은 붓으로 꽃의 수술을 가볍게 문질러 꽃가루를 묻힌 뒤 다른 꽃의 암술에 옮겨 주면 인공 수분에 활용할 수 있다. 가정용 텃밭에서도 쉽게 시도할 수 있는 방법이다.

면봉이 놓여 있는 모습. 면봉은 귀 청소 외에도 생활 속에서 다양하게 활용된다. 사진=게티이미지뱅크

면봉은 일상에서 쉽게 구할 수 있는 도구지만 전자기기나 신체에 사용할 때는 주의가 필요하다. 면봉을 깊이 넣거나 액체를 과하게 사용하는 행동은 피하는 것이 좋다. 사용 요령을 알아두면 집안 정리나 청소를 조금 더 수월하게 할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지