경찰청, ‘세계 순직 경찰 추모의 날’ 맞아 블루라이트 점등

경찰청이 7일 ‘세계 순직 경찰 추모의 날’을 맞아 전 세계 경찰과 함께 블루라이트를 추모 행사를 진행한다.

경찰청에 따르면 6일 일몰 이후 서울 서대문구 경찰추모공원에 블루라이트를 점등한다. 인터폴(국제형사경찰기구)은 순직 경찰을 상징하는 ‘블루리본’의 의미를 확장해 각국 경찰청 청사 및 상징적 장소에 블루라이트를 점등하는 추모행사를 제안했고 전 세계 경찰이 함께 국제 공동 추모 캠페인을 진행하기로 했다.

서울 서대문구 미근동 경찰청. 뉴시스

블루라이트 점등 장면은 촬영 후 인터폴과 공유돼 전 세계 회원국과 함께 추모의 뜻을 나누게 된다. 이날 오전부터 경찰청 본관 1층 전광판을 통해서도 추모 영상이 송출된다. 영상에는 “오늘 우리는 우리의 안전을 위해 목숨을 바친 이들을 기립니다. 그들의 기억 속에 우리는 하나입니다”라는 메시지가 담겼다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 “국민의 안전을 위해 헌신하다 순직한 경찰관들의 희생은 결코 잊혀서는 안 된다”며 “이번 세계 공동 추모행사를 통해 대한민국 경찰도 국제사회와 함께 연대하며 추모의 뜻을 이어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지