[단독] “외국인 처녀 수입하자” 발언으로 제명된 김희수…與 홈페이지엔 아직도 ‘현 진도군수’ 소개

민주당, 제명 이후에도 홈페이지에 ‘현 진도군수’ 프로필 유지
지역 정치권 “공식 홈페이지 관리 부실”… 도당 “확인 후 조치”
‘외국인 처녀 수입’ 발언 논란으로 더불어민주당에서 제명된 김희수 전남 진도군수의 프로필이 여전히 더불어민주당 전남도당 홈페이지에 그대로 게시돼 있어 관리 부실 논란이 제기되고 있다.
6일 지역 정치권에 따르면 민주당 전남도당 홈페이지에는 김 군수의 이름과 함께 학력과 주요 경력 등이 담긴 프로필이 그대로 노출돼 있다. 해당 페이지에는 김 군수가 ‘현 진도군수’로 소개돼 있으며 학력으로 ‘베델 칼리지 & 세미너리 필라델피아 교육학 학사’ 등이 기재돼 있다.
그러나 김 군수는 이미 민주당으로부터 제명 처분을 받은 상태다. 당적이 없는 인물이 여전히 당 공식 홈페이지에서 당 소속 인사처럼 소개되고 있는 셈이다.
김 군수는 과거 인구 감소 문제를 언급하는 과정에서 “외국인 처녀를 수입해 농촌 총각들과 결혼시키자”는 취지의 발언을 해 여성 비하와 인권 침해 논란을 불러일으켰다. 해당 발언이 알려지자 시민단체와 정치권에서 비판이 이어졌고 민주당은 윤리심판원 심의를 거쳐 최고 수위 징계인 제명을 결정했다.
지역 정치권에서는 정당 공식 홈페이지의 정보 관리가 미흡한 것 아니냐는 지적이 나온다. 특히 지방자치단체장과 같은 주요 공직자의 경우 당적 여부가 정치적으로 중요한 의미를 갖는 만큼 정확한 정보 관리가 필요하다는 것이다.
지역 정치권 관계자는 “제명된 인사의 프로필이 당 공식 홈페이지에 그대로 남아 있는 것은 관리 소홀로 비칠 수 있다”며 “정당의 공식 정보 창구인 만큼 신속한 정비가 필요하다”고 말했다.
이에 대해 민주당 전남도당 관계자는 “홈페이지 게시 내용에 대해 확인하고 필요한 조치를 검토하겠다”고 밝혔다.
