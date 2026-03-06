李대통령 “기름값 바가지 ‘반사회적 악행’…엄정·단호한 대응해야”

이재명 대통령이 6일 중동 상황과 관련해 “기름값 바가지처럼 공동체의 어려움을 이용해 부당한 폭리를 취하려는 반사회적인 악행에 대해선 아주 엄정하고 단호한 대응을 해야 한다”며 “부당한 이득을 취하려다 걸리면 회생이 불가능할 정도로 오히려 경제적 손실을 본다, 패가망신할 수 있다는 인식이 자리 잡을 수 있게 해야 한다”고 강조했다. 전날 임시국무회의에 이어 이틀 연속 중동 상황을 빌미로 이익을 취하려는 이들을 집중 타격하며 중동 사태가 국내에 미치는 영향을 최소화하기 위해 총력을 기울이는 모습이다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의 모두발언에서 “중동 지역의 위기 고조로 세계 경제가 격변의 소용돌이에 직면하고 있고 글로벌 환경의 불확실성이 크게 증폭되고 있다”며 “이처럼 중차대한 시기일수록 기민하고 세밀한 대응을 통해 국민 삶에 가해질지도 모를 위험요소를 선제적으로 관리하고 차단해야 한다”고 말했다. 이 대통령은 참모들을 향해 “중동 상황이 금융·에너지·실물경제 등 핵심적인 민생 영역에 미칠 영향을 최소화하기 위해 가용한 정책수단을 총동원해야 한다”고 촉구했다.

이 대통령은 “영원한 적도, 영원한 친구도 없는 각자도생의 무한경쟁 시대에 우리를 돕고 구할 수 있는 것은 오직 우리 자신뿐이다. 남에게 기대지 않고 우리의 운명을 우리 스스로 개척해나갈 때 국익을 지키고 국력을 키울 수 있다”면서 “국민주권정부는 모든 역량을 총동원해 글로벌 경제 안보 불안으로부터 국민의 삶을 든든하게 지켜낼 것”이라고 약속했다.

6일 서울의 한 주유소에 유류 가격이 표시돼 있다. 뉴스1

이 대통령은 근거 없는 기름값 인상을 ‘반사회적인 악행’으로 규정하며 단호한 대응을 주문하기도 했다. 이 대통령은 “외부에서 몰려오는 위기의 파고를 넘어서려면 우리 사회 내부에 존재하는 비정상적인 요소들을 정상화하는 노력이 뒷받침돼야 한다”며 “이를 위해서는 사회 전반의 제도를 공정하고 투명하며 합리적으로 개선해, 규칙을 어기면 이익을 얻고 규칙을 지키면 오히려 손해를 보는 이 비정상의 시대를 반드시 끝내야 한다. 그래야 사회 규범에 대한 공동체의 신뢰와 연대가 보다 단단해지고 국민 삶의 대도약으로 나아가는 길도 열릴 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 국민 실생활에 큰 영향을 끼치는 ‘7대 비정상(마약범죄·공직 부패·보이스피싱·부동산 불법 행위·고액 악성 체납·주가 조작·중대재해)’의 정상화 중요성을 각별히 강조했다. 이 대통령은 “우리 제도 자체는 상당히 잘 정비돼있지만 그 제도들이 제대로 또는 충분히 작동하지 않는 경우가 많다”며 “기존에 있는 제도들을 철저히 잘 집행하고 필요하면 제도 정비도 서둘러야겠다”고 지시했다.

