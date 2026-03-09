1000억보다 무서운 1% DNA, 로제·남궁민·송중기 ‘천재 형제들’

호주 변호사 언니를 둔 블랙핑크 로제, 한국은행 엘리트 동생을 둔 남궁민, 서울대 의대 박사 여동생을 둔 송중기까지. 1000억원대 자산을 보유할 만큼 잘나가는 스타들의 화려한 배경 뒤에는 종종 우리의 예상을 훌쩍 뛰어넘는 가족 이야기가 숨어 있다. 사람들은 정상에 선 스타들을 ‘타고난 천재’라고 하지만, 사실 그 속내를 들여다보면 혈연 전체를 관통하는 무서운 집안의 내력이 자리하고 있다.

이 기질은 스타 한 명의 우연이 아니다. 같은 뿌리를 공유하는 형제자매들 역시 각자의 분야에서 정점을 찍으며 집안의 내력을 객관적으로 증명하고 있다. 수억원의 수익을 올리는 스타들보다 더 지독한 성취를 거둔, 이른바 ‘천재 형제들’의 실체를 추적했다.

엘리트 가족을 둔 스타들. 이들의 성공 뒤엔 집안 내력인 ‘성실한 노력의 습관’이 있었다. 세계일보 자료사진, 연합뉴스, 뉴스1

블랙핑크 로제의 성공은 호주 법조계 집안 특유의 차분하고 엄격한 가풍 속에서 싹텄다. 친언니 앨리스 박은 호주 국립대 법대를 졸업하고 현지에서 변호사로 활동 중인 재원이다. 할아버지 때부터 법을 다뤄온 집안 분위기는 공기부터 달랐다. 언니가 가문의 전통을 이어받아 두꺼운 법전의 조문을 하나하나 뜯어내듯 파고들 때, 로제는 그 지독한 기질을 무대 위로 가져와 악보를 씹어먹는 완벽주의를 보여줬다.

가수가 되겠다고 한국행을 택했을 때 집안의 걱정은 컸다. 하지만 법률 문장을 하나하나 뜯어보며 허점을 찾아내고 분석하는 언니의 집요함은, 악보와 안무를 파고드는 로제의 모습과 유전적으로 똑 닮아 있었다. 로제의 연습생 시절 일화는 유명하다. 하루 14시간이 넘는 강행군 속에서도 그녀는 단 한 동작의 실수조차 그냥 넘기지 않았다.

당시 로제가 쓴 연습 노트에는 안무의 각도와 숨소리 하나까지 빽빽하게 적혀 있다. “오른팔 각도 45도 유지”, “시선은 손끝보다 5cm 위 고정” 같은 식이다. 마치 언니가 법전의 조문을 해석하듯 로제는 무대를 데이터화하여 외운 셈이다. “재능보다 중요한 건 끝까지 해내는 힘”이라는 그녀의 말처럼, 공부하듯 매달린 집중력이 지금의 로제를 만들었다. 이는 단순한 아이돌의 연습이 아니라, 집안 내력인 분석적 사고가 예술로 번진 과정이었다.

로제와 변호사 언니. ‘공부 DNA’가 닮은 남다른 자매다(언니는 블러 처리). 세계일보 자료사진, 온라인 커뮤니티

배우 남궁민의 연기 철학 역시 집안의 성실한 분위기에서 시작됐다. 그의 남동생 남궁윤 씨는 ‘신의 직장’이라 불리는 한국은행에 다니는 금융 엘리트다. 남궁민이 10년이라는 긴 무명을 견딜 때 동생은 이미 사회적으로 자리를 잡고 있었다. 하지만 형은 동생을 시기하기보다 자신을 다잡는 본보기로 삼았다. 동생의 성실함을 곁에서 보며 배우라는 불안정한 직업 속에서도 매일 규칙적인 삶을 유지하며 스스로를 가다듬었다.

남궁민이 대본을 분석할 때 쓰는 꼼꼼한 노트는 방송가에서 전설로 통한다. 동생이 정교하게 숫자를 다루며 국가 경제를 분석하듯, 형은 인물의 감정을 하나하나 데이터화하여 기록한다. 기분에 맡기는 연기가 아니라 철저하게 계산된 연기를 보여주는 것이다. 특히 무명 시절 배역이 없을 때도 그는 ‘출근하듯’ 규칙적으로 생활했다. 정해진 시간에 일어나 신문을 읽고 운동을 하며 자신만의 연기 연구소로 출근한 셈이다.

실제로 그의 대본을 보면 배우가 아니라 마치 숫자를 다루는 은행원의 장부를 보는 듯한 느낌이 든다. 동생이 국가 경제의 빈틈을 찾듯, 남궁민 역시 인물의 삶을 빈틈없이 연구한다. “연기는 번뜩이는 영감이 아니라 철저한 준비의 결과물”이라는 그의 지론은, 집안 특유의 성실함이 직업을 넘어 어떻게 성공으로 이어지는지를 제대로 보여준다. 금융권 수준의 치밀함이 연기라는 창의적 영역에서 정밀함으로 꽃피운 순간이다.

한국은행 다니는 동생만큼 철저한 남궁민의 ‘은행원급’ 대본. 남궁민 SNS

송중기의 가족사를 보면 ‘공부하는 기질’이 어디까지 갈 수 있는지 고개가 끄덕여진다. 2022년 화제가 됐던 여동생 송슬기 씨의 서울대 의대 박사 학위 졸업식은 이 집안의 내력을 상징하는 장면이었다. 송중기 본인 또한 운동선수로서 겪었던 좌절을 딛고 재수 끝에 명문대에 진학하며 인생의 길을 스스로 열었다. 본래 쇼트트랙 선수였던 송중기는 부상으로 운동을 그만둬야 했을 때 그 에너지를 공부로 돌렸다. 빙판 위에서의 승부욕을 책상 앞으로 가져온 것이다.

공부로 성공한 동생과 배우로 정점에 선 오빠. 각자의 분야에서 써 내려간 이들의 이야기는, 집안 전체에 흐르는 노력이 만들어낸 닮은꼴 기록이다. 학창 시절 몸에 배어 있던 공부하는 태도는 연기 현장까지 고스란히 이어졌다. 송중기는 대본을 단순히 외우지 않는다. 마치 전공 서적이나 의학 논문을 파헤치듯 지문의 행간을 읽고 인물의 역사를 연구한다.

“배우도 끊임없이 공부해야 한다”는 그의 소신은 송중기를 대체 불가능한 배우로 만들었다. 정상을 찍고도 신인처럼 대본을 파고드는 그의 모습은, 집안의 공부 습관을 떠올리면 차라리 필연에 가깝다. 의학 박사가 된 여동생의 집요함이 송중기의 너덜너덜한 대본 속에 그대로 살아 숨 쉬고 있는 셈이다. 이들에게 공부란 지식을 쌓는 과정이 아니라, 자신의 한계를 돌파하는 가장 확실한 도구였던 것으로 보인다.

서울대 의대 박사 학위식의 송중기 남매. ‘천재 DNA’를 입증한 순간이다(가족은 블러 처리). 온라인 커뮤니티

스타들의 가족 이야기는 단순히 ‘좋은 집안’에 대한 자랑을 넘어선다. 부모나 형제가 무언가에 몰입해 성과를 내는 과정을 지켜보며 자란 아이들은, 노력을 고통이 아닌 당연한 기본값으로 받아들인다. 타고난 수저의 색깔보다 더 강력한 건, 자신이 가진 성향을 어떻게 성취로 바꿔내느냐에 있음을 이들은 몸소 증명한다.

금수저보다 무서운, 대를 이어 흐르는 ‘지독한 노력의 습관’. 픽사베이

화려한 이름표를 떼어낸 자리에는 매일 반복된 성실한 습관이 남는다. 우리에게 주는 울림은 배경의 화려함이 아니라, 그 환경 속에서 배운 단단한 기질을 자신만의 무기로 갈아낸 태도에 있다. 로제의 완벽주의와 남궁민의 분석 노트, 송중기의 연구 자세는 ‘노력은 배신하지 않는다’는 평범한 진리가 현장에서 어떻게 빛을 발하는지 보여주는 확실한 증거들이다.

진짜 주목해야 할 것은 결과가 아니라 자신의 한계를 조금씩 넓혀온 그들의 자세다. 배경은 제각각일지라도 성실함의 결과만큼은 계산이 확실하다는 사실. 수십억원 자산보다 더 빛나는 가치는 정상을 찍고도 여전히 자신을 가다듬는 ‘멈추지 않는 노력’ 그 자체에 있다. 당신의 수저는 바꿀 수 없어도, 오늘 당신이 반복하는 ‘습관의 색깔’은 바꿀 수 있다. 그것이 스타들이 우리에게 주는 진짜 메시지다.

