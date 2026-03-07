부산시교육청, 지역 원어민 영어보조교사 4대 폭력 예방 교육 진행

부산시교육청은 지난 3일 부산교육연구정보원에서 부산지역 원어민 영어보조교사 246명을 대상으로 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 등 4대 폭력예방 교육을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 교육은 원어민 영어보조교사의 성인지 감수성을 높이고, 상호 존중과 배려의 학교문화를 조성하기 위해 마련됐다. 교육은 이선행 대신초등학교 수석교사 등이 강사로 나서 4대 폭력의 개념과 유형을 설명하고, 실제 사례 중심의 교육과 퀴즈, 질의응답 등의 순서로 진행됐다.

원어민 영어보조교사들은 이번 교육을 통해 한국 학교 문화에 대한 이해를 높이고, 학교 현장 적응력을 강화하는 계기가 됐다고 입을 모았다.

김석준 교육감은 “원어민 영어보조교사 대상 4대 폭력 예방 교육은 학교 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대한 대응 능력을 높이고 예방 의식을 강화하기 위한 것”이라고 강조했다. 그러면서 “원어민 보조교사들이 학교 현장에서 안정적으로 교육활동을 수행할 수 있도록 지속적인 지원을 이어나가겠다”고 덧붙였다.

