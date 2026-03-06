플레이션도 문제없다… S26, S시리즈 역대 최다 사전 판매 경신

삼성전자가 올해 내놓은 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 시리즈가 역대급 흥행돌풍을 이어가고 있다. S25 시리즈가 세운 역대 갤럭시 S 시리즈 사전 판매 중 최다 판매 신기록을 1년만에 깼다. 메모리 반도체 품귀 현상으로 전자제품 가격이 오르는 ‘칩플레이션 현상’도 S26 시리즈 돌풍을 막지 못했다.

삼성전자는 지난달 27일부터 이번달 5일까지 7일간 진행한, 갤럭시 S26 시리즈 국내 사전 판매에서 135만대를 기록했다고 6일 밝혔다. 135만대는 역대 갤럭시 S 시리즈 사전 판매 중 최다 판매 신기록이다. 직전까지의 갤럭시 S 시리즈 최다 사전 판매 기록은 갤럭시 S25 시리즈로 지난해 11일간 진행한 사전 판매에서 130만대를 기록했다. 갤럭시 S26 시리즈는 이 기록을 1년만에 다시 한 번 경신했다.

‘갤럭시 S26 시리즈’ 사전 예약자들이 제품 수령을 위해 대기하고 있는 모습. 삼성전자 제공

무엇보다 고무적인 점은 최상위 모델인 울트라의 판매량이 높았다는 점이다. 가격 단가가 높은 울트라 판매량이 높을수록 삼성전자의 수익성이 높아진다. 이번 사전 판매 기간 내 ‘갤럭시 S26 울트라’ 판매 비중은 70% 수준이었다. 이에 힘입어 갤럭시 S26 울트라도 역대 울트라 모델 중 가장 많은 판매를 달성하며 동반 신기록을 세웠다.

갤럭시 S26 울트라는 모바일폰 최초로 선보인 프라이버시 디스플레이와 최신 어플리케이션 프로세서(AP) 기반의 강력한 성능, 2억 화소 광각 등 전문 카메라 수준의 경험으로 소비자 들로부터 호평을 받고 있다.

색상별로는 갤럭시 S26 울트라와 갤럭시 S26의 경우 화이트, 블랙 비중이 높았고, 갤럭시 S26 플러스는 블랙, 코발트 바이올렛이 인기를 끌었다. 삼성닷컴, 삼성 강남 전용 컬러는 핑크 골드, 실버 쉐도우 순으로 비중이 높았다.

한편, 삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 사전 구매한 고객 중 30% 이상이 ‘New 갤럭시 AI 구독클럽’에 가입한 것으로 나타났다. 10명 중 3명 이상이 구독을 활용해 기기를 구매한 셈이다.

삼성전자 관계자는 “사전 판매 기간동안 256GB 모델 구매 시 512GB 용량으로 업그레이드해 주는 ‘더블 스토리지’ 혜택과 1년 뒤 기기를 반납하면 512GB 모델 기준가의 50%를 보장하는 ‘New 갤럭시 AI 구독클럽’ 혜택이 결합되며 소비자들의 호응을 끌어낸 것으로 보인다”고 설명했다.

